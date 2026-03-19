Susana Pérez, fundadora de Empresarias Galicia: "Tenemos que dejar a un lado el síndrome de la impostora"

Diez años después de ponerse al frente de Empresarias de Galicia, Susana Pérez acaba de cerrar una etapa que define como “un sueño que llegó mucho más lejos de lo imaginado”. Durante una década ha impulsado una red que hoy reúne a unas 250 asociadas y se ha convertido en altavoz del talento y el liderazgo femenino en la comunidad.

Tras ceder el testigo a Gala Llano, nueva presidenta, repasamos junto con Susana su paso por esta asociación y ponemos el foco en el papel de la mujer que, según nos cuenta, su presencia no solo debe ser en foros de igualdad, sino que es necesario que "estemos durante los 365 días del año opinando de temas empresariales y sociales que nos importan a todos y a todas".

Cuando piensas en estos diez años al frente de Empresarias de Galicia, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza?

El momento en el que anuncio ese cierre de etapa. Porque esto empezó como un sueño y hemos conseguido mucho más allá de lo que aquel día, en 2016, había soñado. Entonces me quedo con esa imagen de la última gala de entrega de premios en la que se vio una gala muy consistente, una asociación muy consolidada y muchas personas acompañándonos.

¿En qué dirías que ha cambiado más la asociación desde aquel arranque hasta hoy?

Hemos crecido mucho. Nos hemos dado cuenta de que no solo sirve con dar visibilidad, aunque es nuestro objetivo principal; sigue siendo necesario dar visibilidad a todo el talento y liderazgo femenino que hay en Galicia. Pero también nos dimos cuenta de que, al final, como empresarias y directivas, tanto de grandes compañías como de pequeñas, necesitamos esa formación continua y establecer sinergias para construir nuevos proyectos empresariales.

"Sigue siendo necesario dar visibilidad a todo el talento y liderazgo femenino que hay en Galicia"

Llevas años repitiendo que en Galicia hay “muchísimo talento femenino”. ¿Te creyeron siempre o costó que calase el mensaje?

Pues costó que calase, pero yo he seguido. Durante 10 años he estado repitiéndolo y seguiré repitiéndolo porque, pese a estar esos 10 años liderando una gran asociación como Empresarias Galicia, todavía hoy es hoy el día en el que descubro a una mujer gallega que está liderando proyectos que yo desconocía. Ayer mismo me pasaba, tomando un café con una amiga, y me hablaba de una startup realmente. Y yo decía: “Ostras, desconocía esto, qué cosas más bonitas hace”. Y seguiremos ahí insistiendo en que existe y en que se reconozca, que es súper importante que reconozcamos el talento que tenemos al lado.

¿Cuál dirías que es hoy el principal freno para que más mujeres estén en la primera línea de la empresa?

Pues es difícil. Hay dos vertientes: nosotras tenemos que creérnoslo, tenemos que dejar a un lado el síndrome de la impostora que nos persigue diariamente y, por otro lado, la sociedad empresarial tiene que contar con nosotras. Es súper importante contar con el 50% de la población y con las mujeres que lideran empresas para que opinen sobre temas de actualidad.

Actualmente vemos mujeres liderando proyectos de aeronáutica, automoción, todo el sistema industrial. Hay muchísimas mujeres líderes punteras que están llevando a las empresas desde Galicia a otros países del mundo. Entonces hay que insistir ahí. Es importante que estemos no solo en foros de igualdad, no solo el 8M, no solo el 25N, sino que estemos durante los 365 días del año opinando de temas empresariales y sociales que nos importan a todos y a todas como ciudadanos y ciudadanas de este país.

Entiendo que ese será precisamente uno de los retos de esta nueva etapa de Empresarias.

Sí, la nueva etapa de Empresarias seguirá una línea continuista, porque tengo la suerte —y también por eso me ha costado tomar la decisión— de dejar una asociación que ha crecido muchísimo, que actualmente ronda las 250 asociadas y, además, una asociación que es reconocida y llamada a participar con muchas entidades asociativas, empresariales e incluso institucionales. Se trata de seguir una línea continuista e insistir, con esa nueva energía, en ese talento y ese liderazgo femenino que yo tanto he defendido y que mis compañeras también han defendido y seguirán defendiendo.

"Es importante que estemos no solo en foros de igualdad, no solo el 8M, no solo el 25N, sino que estemos durante los 365 días del año opinando de temas empresariales y sociales que nos importan a todos y a todas"

¿Cómo fue el momento de decidir: ‘hasta aquí llego yo’ como presidenta?

Fue un proceso largo, que rondaba en mi cabeza desde hacía más de un año, pero soy así, me gusta hacer las cosas muy bien. Y al final, durante este año de trabajo, de pensarlo, de organizarlo y de dejar todo perfectamente preparado para una buena sucesión, sentí que ya era el momento.

Además, con el motivo de cumplir 10 años, qué mejor momento para cerrar personalmente esa etapa como presidenta y dar paso a una nueva persona que impulsase con la misma ilusión con la que yo empecé, pero ya con una asociación, como decía antes, consolidada. No fue una decisión muy difícil de tomar, fue dificilísima, aunque fue propia. Me ha costado mucho porque siempre digo que Empresarias Galicia es como mi tercer hijo.

Sin la presidencia, ¿dónde va a poner ahora el foco Susana Pérez?

Pues mira, a día de hoy necesito un descanso, respirar, centrarme en mi empresa, Infi Consultores, que ya hace 16 años que la creé y que, gracias al equipo de trabajo que tengo, ha seguido manteniéndose y creciendo, pero me necesita. Y luego pensar en proyectos que puedan surgir en el futuro, que seguro que surgen. Analizar cuáles me atraen y dónde quiero estar.

Ahora mismo, ya te digo, han sido 10 años de intensísimo trabajo en la asociación, que me ha ocupado el 80% de mi tiempo, y necesito ese tiempo para incluso parar, pensar, meditar y saber en qué proyecto que me pueda surgir me apetece embarcarme, porque cuando me embarco en un proyecto doy el 1.000% y no quiero desgastarme.

¿Qué consejo le diste, o le darías, para estos próximos años a Gala Llano?

Consejo ninguno: que sea ella. Cuando le propuse a Gala asumir la nueva presidencia de Empresarias Galicia fue todo un honor para ella, o así me lo trasladó, y tuve una gran responsabilidad. Y el día que me dijo que sí, que aceptaba el reto, me quedé tranquila porque, al final, dejas ese proyecto tan bonito, en el que has puesto tanto amor y tanta alma, en manos de una persona en la que confías.Saber cómo va a seguir liderando ese proyecto es una tranquilidad absoluta. Entonces, mi consejo es que sea ella y que haga todo lo que esté en su mano para darle el lugar que merecen las mujeres y el talento que tenemos en Galicia.

Si pudieras hablar con la Susana de hace diez años, la que empezaba esta aventura, ¿qué le dirías?

Pues le diría que confíe en ella y que no se va a imaginar a dónde va a llegar este proyecto tan bonito que acaba de empezar. Nunca imaginé que pudiese llegar a liderar una asociación como la que es hoy en día es Empresarias Galicia. Y, bueno, me emociono cada vez que hablo de ella con mi familia, con mis amigas, con todas las asociadas e instituciones que han mostrado su cariño durante estos días.Y eso es lo que le diría a la Susana de hace 10 años. Y a todas las mujeres, que confíen en ellas y que se atrevan, porque todo es posible.

Y precisamente, ¿qué le dirías a las empresarias gallegas que vienen detrás?

Que se lo crean. Que crean en su potencial, que es muchísimo; que se atrevan, que den pasos, que a veces serán incómodos, pero que hay que darlos, por muy pequeños que sean. Y que solo así alcanzarán estar donde ellas quieran estar, ni más ni menos: no donde les diga la sociedad que tienen que estar, sino donde ellas quieran estar.