Hijos de Rivera presentará en Alimentaria 2026 sus últimas novedades hosteleras

La Corporación Hijos de Rivera estará presente, un año más, en Alimentaria & Hostelco 2026, en Barcelona, uno de los encuentros internacionales más relevantes para la industria de la alimentación, bebidas y equipamiento para hostelería, con el objetivo de dar a conocer sus últimas novedades.

Durante la feria, la compañía mostrará en su espacio expositivo, ubicado en el Pabellón 1 –Stand C80, su visión de futuro para el canal, basada en la innovación constante, la diversificación de su porfolio y la generación de valor para los profesionales de la hostelería.

Los visitantes podrán conocer algunos de los últimos lanzamientos desarrollados por la compañía. Entre ellos, la nueva Rivera Reposada, que ensalza el legado cervecero de la familia y, además, Amara Brava, el primer spritz ready to drink de la compañía, una propuesta pensada para responder a nuevos segmentos. Destaca también Huebox, el innovador dispensador doméstico de Estrella Galicia que permite un nuevo formato de consumo.

La feria será también el escenario para descubrir Vermut Rivera, que refleja la apuesta de la corporación por ampliar su presencia en nuevas categorías, así como sesiones dedicadas a bebidas funcionales o a descubrir propuestas como la kombucha Soul K. Y los asistentes podrán degustar referencias como las cervezas artesanas Basqueland o las ginebras Vanagandr, recientes incorporaciones al grupo empresarial,

Con su participación en Alimentaria & Hostelco 2026, un escenario estratégico para compartir con el sector nuevas propuestas que combinan tradición cervecera, creatividad y adaptación a las nuevas tendencias de consumo, Corporación Hijos de Rivera reafirma su vocación de acompañar al sector en su evolución, impulsando propuestas innovadoras que combinan calidad, autenticidad y nuevas experiencias de consumo.