Marta Ortega cobró un millón de euros en su cuarto año al frente de Inditex y García Maceiras, 11,55

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, percibió una remuneración de un millón de euros en su cuarto año al frente de la compañía, mientras que el consejero delegado, Óscar García Maceiras, elevó su sueldo hasta los 11,55 millones, según consta en el informe anual de gobierno corporativo remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, emprendió su nueva etapa profesional al frente de la compañía el 1 de abril de 2022, mientras que García Maceiras asumió su cargo en noviembre de 2021, fecha en la que se anunciaron los cambios en la dirección de la firma textil.

La presidenta ha vuelto a percibir un millón de euros en 2025, la misma cantidad que en 2024, por encima, en ambos casos, de los 834.000 euros que cobró en su primer año al frente de la empresa.

García Maceiras cobró 2,5 millones de euros en sueldo, 3,49 millones de euros en retribución variable a corto plazo y 1,33 millones de euros por la retribución variable a largo plazo, es decir, un total de 7,427 millones de euros.

A estos conceptos se suman otros 4,122 millones de euros por beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados, por lo que la retribución total de García Maceiras se elevó a 11,549 millones en 2025, lo que supone un incremento de casi el 3%, frente a los 11,21 que percibió en 2024.

En total, el consejo de administración de Inditex percibió el año pasado una retribución de 14,54 millones de euros frente a los 14,24 millones de un año antes, mientras que la retribución media de los empleados se situó en 40.000 euros, un 5,26% más.