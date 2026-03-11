Inditex dispara su valor en Bolsa tras batir récords de beneficio

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, y el consejero delegado, Óscar García, Maceiras, durante una Junta General de accionistas de Inditex

Las acciones de Inditex han arrancado la jornada con fuerza en la Bolsa de Madrid. La multinacional gallega ha comunicado un beneficio récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 -cerrado el 31 de enero-, un 6% más que el año anterior, lo que impulsó su cotización más de un 5% al inicio de la sesión.

Los títulos del grupo textil, según recoge Europa Press, llegaron a rozar los 55,20 euros tras la apertura, aunque la subida se moderaba después hasta el 3,6%. A pesar del buen arranque de hoy, las acciones acumulan todavía una caída de aproximadamente el 3% en lo que va de año.

Inditex cerró el ejercicio con unas ventas de 39.864 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2% respecto a 2024. A tipo de cambio constante, el crecimiento fue del 7%, con avances en todos los mercados y formatos comerciales. La venta 'online' siguió consolidándose: creció un 4,8%, hasta alcanzar los 10.656 millones de euros.

El Ebitda se situó en 11.267 millones (+5%) y el Ebit en 7.997 millones (+5,9%).

“Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales”, señaló el consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras, que subrayó la importancia de “conectar con ellos y ofrecer la mejor experiencia posible”.

Más dividendo y nuevas inversiones

El consejo de administración propondrá a la junta de accionistas un dividendo total de 1,75 euros por acción, repartido entre un pago ordinario de 1,20 euros y otro extraordinario de 0,55.

De cara a este año, el grupo prevé invertir unos 2.300 millones de euros en 2026 para seguir impulsando su crecimiento. La mayor parte se destinará a la optimización de tiendas, integración tecnológica y fortalecimiento del canal online.

"Invirtiendo continuamente en tiendas, el canal online global y las plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, seguiremos generando crecimiento a largo plazo", ha subrayado la firma.