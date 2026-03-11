La guerra en Oriente Medio para Inditex: impacto "limitado" y sin repercusión en los precios

Impacto "limitado" y sin repercusión en los precios. El conflicto en Oriente Medio con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán causará un efecto reducido, pese al entorno "incierto", en la actividad de Inditex, según respondió este miércoles su consejero delegado, Óscar García Maceiras, tras la presentación de los resultados económicos de 2025.

"No estimamos que esto pueda impactar en relación con los precios, dado que mantenemos desde hace mucho tiempo una política de precios estable, tratando de ofrecer a nuestros clientes moda de calidad, de diseño, a un precio accesible", afirmó el CEO de Inditex.

García Maceiras reiteró que la situación generada por el conflicto bélico en Oriente Medio se "monitoriza día a día" y se presta apoyo a los equipos locales. "Tratamos, lógicamente, de garantizar la seguridad de nuestros clientes, de todos nuestros colaboradores", aseguró.

Inditex, explicó, opera a través de una red de franquiciados en la región y aunque algunas tiendas se vieron afectadas por cierres temporales, la gran mayoría de los establecimientos están actualmente abiertos.

La multinacional textil gallega tiene una red de más de 500 establecimientos en Oriente Medio, mantiene abiertas las tiendas en la mayor parte de los mercados de la zona, incluidas las tiendas de Israel, y monitoriza la situación en relación con la cadena de suministro.

"En función de cómo vayan evolucionando las circunstancias creo que nuestros equipos serán más que capaces de poder reaccionar y adaptar la operativa del grupo a las eventuales restricciones que pueda haber. Si por algo se han caracterizado en todas las circunstancias es por la capacidad de reacción e identificar la manera de seguir estando en condiciones de ejecutar adecuadamente el modelo de negocio", comentó el consejero delegado.

"Oportunidades selectivas" en Estados Unidos

Hace un año, parte de las preguntas que los medios trasladaron a Óscar García Maceiras, buscaban respuestas sobre cómo la compañía afrontaría la subida de aranceles al comercio exterior con la que amenazaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este miércoles el CEO de Inditex subrayó que el mercado estadounidense sigue siendo "muy relevante" para el grupo pese a los aranceles y las tensiones geopolíticas.

"Vemos grandes oportunidades de crecimiento selectivo. Seguimos manteniendo la ambición de crecimiento, proyecto a proyecto, y creemos que vamos a seguir siendo capaces de captar nuevas oportunidades en un mercado tan relevante", destacó Maceiras, que apuntó a la aspiración de alcanzar 110 tiendas en el país al cierre de este año.

Tras varias aperturas de flagships en 2025 en lugares como Los Angeles (The Grove) o Las Vegas (Caesar's Palace), para 2026 están previstas reformas en el Zara de la Quinta Avenida de Nueva York y la llegada con tienda física de Bershka y Massimo Dutti a ciudades como Miami y Nueva York.

El consejero delegado de Inditex resaltó que la estrategia en el país pasa por crecimiento selectivo, identificación proyecto a proyecto y tener la oportunidad de identificar nuevas ubicaciones para tiendas físicas con la ventaja de tener una "muy importante penetración" de sus canales online en el mercado.

En 2025, la compañía fundada por Amancio Ortega alcanzó el estado número 26 dentro del mercado estadounidense, con la apertura en Carolina del Norte.