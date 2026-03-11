Ofrecido por:
La empresa gallega Cobre San Rafael se incorpora a la asociación española de minería metálica Aminer
Con esta incorporación, la asociación alcanza las 90 entidades asociadas e incorpora a Rafael, “uno de los principales proyectos a nivel nacional" en la producción de un material "indispensable para la transición energética y digital”
La asociación española de minería metálica Aminer ha alcanzado las 90 entidades asociadas con la incorporación de Cobre San Rafael, impulsores del proyecto minero en Galicia con el mismo nombre orientado a la recuperación y aprovechamiento responsable de los recursos de cobre del histórico distrito minero de Touro.
La compañía trabaja para desarrollar una operación moderna y sostenible, alineada con los más altos estándares ambientales y de seguridad, con el objetivo de contribuir al suministro de una materia prima esencial para la transición energética y al desarrollo socioeconómico de su entorno.
El proyecto, que prevé más de 500 millones de euros de inversión en proveedores locales y un fuerte impacto en sectores como la construcción, el transporte, la ingeniería y la industria auxiliar del metal, tendrá un impacto socioeconómico de más de 2.500 millones de euros en Galicia, con la creación de hasta 1.963 empleos y un retorno fiscal superior a los 216 millones de euros.
Para el presidente de Aminer, Enrique Delgado, incorporar Cobre San Rafael, "uno de los principales proyectos a nivel nacional para la producción de este material indispensable para la transición energética y digital", supone "un respaldo a la representatividad de la asociación, como interlocutora en la defensa de los intereses y principios que rigen la minería moderna y sostenible que se practica en España".