La empresa gallega Cobre San Rafael se incorpora a la asociación española de minería metálica Aminer

La asociación española de minería metálica Aminer ha alcanzado las 90 entidades asociadas con la incorporación de Cobre San Rafael, impulsores del proyecto minero en Galicia con el mismo nombre orientado a la recuperación y aprovechamiento responsable de los recursos de cobre del histórico distrito minero de Touro.

La compañía trabaja para desarrollar una operación moderna y sostenible, alineada con los más altos estándares ambientales y de seguridad, con el objetivo de contribuir al suministro de una materia prima esencial para la transición energética y al desarrollo socioeconómico de su entorno.

El proyecto, que prevé más de 500 millones de euros de inversión en proveedores locales y un fuerte impacto en sectores como la construcción, el transporte, la ingeniería y la industria auxiliar del metal, tendrá un impacto socioeconómico de más de 2.500 millones de euros en Galicia, con la creación de hasta 1.963 empleos y un retorno fiscal superior a los 216 millones de euros.

Para el presidente de Aminer, Enrique Delgado, incorporar Cobre San Rafael, "uno de los principales proyectos a nivel nacional para la producción de este material indispensable para la transición energética y digital", supone "un respaldo a la representatividad de la asociación, como interlocutora en la defensa de los intereses y principios que rigen la minería moderna y sostenible que se practica en España".