Decenas de trabajadores de Applus Norcontrol se concentran en Sada (A Coruña) por el convenio

Decenas de trabajadores de Applus Norcontrol se concentraron este miércoles a las puertas del centro de trabajo de la empresa en Sada, convocados por el comité de empresa liderado por la sección sindical de UGT, para protestar por la situación de la negociación del convenio de ingenierías.

La movilización tuvo lugar a las 14:00 horas en las instalaciones situadas en la N-VI, a la altura del kilómetro 582, donde los empleados denunciaron públicamente lo que consideran una propuesta empresarial insuficiente en la mesa de negociación.

Los representantes de los comités de la compañía en Galicia aseguraron que la situación genera incertidumbre y preocupación entre la plantilla.

Entre las principales reivindicaciones trasladadas durante la protesta figura la creación de una nueva estructura de tablas salariales que evite que los niveles inferiores sean absorbidos por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que permita mantener las diferencias entre categorías profesionales.

Los trabajadores también reclamaron garantías para recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década, así como mecanismos que permitan proteger los salarios frente a futuras subidas del IPC.

Además, exigieron que los complementos salariales no puedan ser compensables ni absorbibles, con el objetivo de asegurar que tengan un impacto real en las nóminas.

Otra de las demandas planteadas durante la concentración fue la actualización de las dietas y gastos de desplazamiento, para que cubran los costes reales que asumen los trabajadores en sus desplazamientos laborales.

Por último, el comité reclamó una definición clara de las categorías profesionales y la creación de nuevas medidas de conciliación, entre ellas un permiso de horas para poder acudir a citas médicas y facilitar el equilibrio entre la vida laboral y familiar.

La concentración de Sada se enmarcó dentro de una jornada de movilizaciones en distintos centros de trabajo de Galicia, convocada por los comités de empresa de Applus Norcontrol para presionar en la negociación del convenio del sector de ingenierías.