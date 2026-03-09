Trabajadores de Applus Norcontrol en Galicia dicen "basta" ante la negociación del convenio

El comité de empresa de Applus Norcontrol en Galicia, liderado por la sección sindical de FeSMC-UGT, ha denunciado públicamente la insuficiente propuesta presentada por la empresa en la mesa de negociación del convenio de Ingenierías, una situación que, según aseguran, está generando una creciente preocupación e incertidumbre entre la plantilla.

Desde la representación sindical señalan que los comités de Applus Norcontrol en Galicia han decidido decir "basta" ante el desarrollo de las negociaciones, reclamando una serie de mejoras que consideran imprescindibles para garantizar condiciones laborales dignas y estabilidad para el futuro de los trabajadores.

Entre las principales reivindicaciones destaca la creación de una nueva estructura de tablas salariales que evite que los niveles más bajos queden absorbidos de forma sistemática por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que permita mantener las diferencias salariales entre categorías profesionales.

Además, el comité reclama la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la última década, así como garantías frente a futuras subidas del IPC, con el objetivo de proteger los salarios de la plantilla frente al incremento del coste de vida.

Otra de las demandas es la implantación de complementos salariales que no puedan ser compensados ni absorbidos, para asegurar su carácter real y efectivo dentro de la nómina de los trabajadores. También solicitan la actualización de las dietas y de los gastos de desplazamiento, con cuantías que cubran los costes reales que asumen los empleados en su actividad diaria.

Los representantes sindicales piden igualmente una definición clara de las categorías profesionales, de manera que cada trabajador pueda ser encuadrado en la categoría correspondiente a las tareas que desempeña, evitando situaciones de desajuste laboral.

Por último, el comité plantea la creación de un nuevo permiso de horas para acudir a citas médicas y la puesta en marcha de medidas de conciliación, con el objetivo de facilitar la compatibilidad entre la vida laboral y familiar.

Ante esta situación, los trabajadores de Applus Norcontrol han convocado concentraciones en los tres centros de trabajo que la empresa tiene en Galicia. En el caso de la provincia de A Coruña, la protesta está prevista el miércoles 11 de marzo a las 14:00 horas en las instalaciones situadas en la N-VI, kilómetro 582, en Sada.

Desde el comité de empresa animan a todas las personas afectadas por el convenio de ingenierías a secundar la concentración, con el objetivo de visibilizar el malestar de la plantilla y reclamar avances en la negociación colectiva.