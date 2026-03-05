Ocho jóvenes cocineros competirán en Santiago en la final del certamen Talentos by Abril

El Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela, acogerá el próximo 13 de marzo la final de la cuarta edición del certamen gastronómico "Talentos by Abril", un concurso dirigido a estudiantes de formación profesional de hostelería que reunirá a ocho jóvenes cocineros procedentes de seis comunidades autónomas.

Antes de alcanzar esta fase final, un total de 60 alumnos de centros públicos de hostelería del norte y centro de España participaron en el proceso de selección, tras una etapa previa en la que 840 estudiantes de 21 centros de formación profesional asistieron a diferentes masterclass formativas impartidas por catadores de la empresa Aceites Abril entre el 9 y el 26 de enero.

Tras las primeras fases internas celebradas en cada centro educativo y una posterior ronda de selección durante el mes de febrero, solo ocho estudiantes lograron clasificarse para la gran final, en la que deberán cocinar en directo sus propuestas ante un jurado especializado.

Galicia estará representada por dos finalistas, Michael Pacheco, del IES Sanxillao de Lugo, con su plato "Tintura de pulpo", y Fabio de Barros, del IES de Foz, con su receta "Bacalao coffee-pil sobre cremoso de patata IGP de Galicia". Junto a ellos competirán Garbiñe Martín (Galdakao), Alberto de las Heras (Toledo), Miroslava Rojas (Valdepeñas), Guochuan Pan (Móstoles), David Wilfrido (Segovia) y Héctor Fandiño (Moreda).

El jurado encargado de evaluar las elaboraciones estará formado por profesionales destacados del ámbito gastronómico, entre ellos el chef con estrella Michelin Iñaki Bretal, el divulgador culinario Alfonso López, el periodista gastronómico Eufrasio Sánchez, el periodista especializado Ricardo Ezcurdia, la representante de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía Chelo Miñana y la directora de marketing de Aceites Abril Elena Pérez Canal.

Los miembros del jurado valorarán aspectos como la técnica culinaria, la creatividad, el equilibrio de sabores y la defensa de la propuesta, siempre con el aceite de oliva virgen extra como elemento protagonista de las recetas.

La persona ganadora obtendrá una beca para cursar el Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, además de ser nombrada cocinero o cocinera residente de Aceites Abril durante un año, una oportunidad que permitirá al vencedor adquirir experiencia profesional y ganar visibilidad dentro del sector gastronómico.

La final arrancará el viernes 13 de marzo a las 15:00 horas, con la entrada escalonada de los participantes en cocina, seguida de la presentación de sus platos ante el jurado y la posterior cata. Tras la deliberación final, se procederá a la entrega de premios.

Desde la organización destacan el crecimiento del certamen en esta edición, que ha ampliado su alcance a nuevas comunidades autónomas y ha consolidado su presencia entre los centros públicos de formación profesional de hostelería, convirtiéndose en una plataforma para impulsar el talento emergente en la cocina española.