El grupo gallego Congalsa adquiere una empresa vietnamita de exportación de almeja

El grupo empresarial Congalsa, especializado en productos del mar congelados, ha anunciado este sábado la adquisición de la empresa vietnamita Lenger Seafoods Vietnam, con sede en Nam Dinh y centrada en la exportación de almeja y otros productos. Con este movimiento, la firma gallega busca expandirse en el continente asiático y reforzar su división industrial.

La compra está pendiente de obtener la autorización de las autoridades vietnamitas y otros stakeholders, así que por el momento no es efectiva. Para la adquisición, la empresa cuenta con el apoyo de la financiera Cofides y el asesoramiento de otras firmas.

En un comunicado, Congalsa destaca de Lenger Seafoods Vietnam su "firme compromiso con la sostenibilidad, la trazabilidad y la excelencia productiva". La compañía vietnamita, según los datos aportados por la empresa con sede en A Pobra do Caramiñal, tiene un volumen anual de facturación superior a los 16 millones de euros y una plantilla de 200 personas.

Fundada en 2006, la empresa de Vietnam cuenta con acceso directo a fuentes de materia prima, lo que "garantiza un suministro constante y estable de almeja premium".

Dentro de su estrategia internacional y de crecimiento, Congalsa adquirió previamente en 2020 la firma portuguesa Sulasteis y en 2024 entró en el accionariado de la asturiana Yatecomeré.