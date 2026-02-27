Vegalsa-Eroski y sus clientes donan más de 15.250 euros a la AECC con "La Compra de tu Vida"

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y sus clientes han donado un total de 15.253,63 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a través de la campaña solidaria “La Compra de tu Vida”, desarrollada entre el 6 y el 15 de febrero en los 79 establecimientos de Autoservicios Familia de Galicia, Asturias y Castilla y León.

El supermercado Autoservicios Familia de Fonteculler, en Culleredo, acogió este jueves un acto para poner en valor la colaboración entre ambas entidades. En el encuentro participaron la responsable del área de Responsabilidad Social Corporativa de Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso; la jefa de tienda, Susana Gándaras; la secretaria del Consejo Provincial de la AECC en A Coruña, Emilia Morandeira; y la responsable de Coordinación Territorial de la entidad, Rocío García de la Barga.

“Desde Vegalsa-Eroski agradecemos la implicación y solidaridad de nuestros clientes, cuya generosidad ha vuelto a ser la clave del éxito de esta campaña que nos permite respaldar el valioso trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer para avanzar en la lucha contra el cáncer a través de la prevención, la investigación oncológica, la atención integral a pacientes y familiares y la divulgación”, destaca la representante del área de RSE de Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso.

"Desde la Asociación Española Contra el Cáncer queremos dar las gracias a Vegalsa-Eroski, a sus trabajadores y a todos sus clientes por sumarse un año más a ‘La Compra de Tu Vida’. El cáncer es uno de los mayores desafíos sociosanitarios que enfrentamos como sociedad, y cada aportación nos permite avanzar en investigación oncológica y ofrecer una atención integral y gratuita a las personas con cáncer y a sus familias, contribuyendo así a aliviar el impacto de la enfermedad", declara la miembro de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, Emilia Morandeira.

Cuatro años de colaboración solidaria

Esta es la cuarta edición consecutiva en la que Vegalsa-Eroski impulsa esta iniciativa solidaria, que busca implicar a la ciudadanía en la lucha contra el cáncer durante el acto cotidiano de la compra. Desde su puesta en marcha, la campaña ha permitido recaudar más de 53.900 euros para la asociación.

La colaboración se suma a otras acciones conjuntas en las que participa la compañía, como las caminatas "En Marcha Contra el Cáncer", la campaña "Céntimos Solidarios" o la iniciativa "Todos contra el cáncer", orientadas a promover la movilización social frente a la enfermedad.