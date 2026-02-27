Resonac Women’s Week sitúa la violencia de género en el centro del debate industrial en A Coruña

Panorámica nocturna de las instalaciones de Resonac en A Coruña. Resonac

La tercera edición de la Resonac Women’s Week arrancará en A Coruña con un mensaje claro: no puede haber una industria igualitaria mientras persista la violencia de género.

La iniciativa, promovida por Resonac Graphite Spain, convertirá su planta coruñesa en escenario de encuentros, debates y actividades orientadas a reforzar el papel de la mujer en un ámbito clave para la economía.

El acto inaugural, bajo el título Empresas y justicia: una alianza contra la violencia de género, contará con la participación del director de la compañía en España, Pablo Rifón, y de la alcaldesa Inés Rey.

También intervendrán el director xeral contra a Violencia de Xénero de la Xunta, Roberto Barba, y la magistrada Melanie Gullín, en un diálogo centrado en los avances y retos pendientes, especialmente en entornos rurales.

La programación continuará con la mesa redonda Resonac Sparking Talks: Mujeres que forjan el futuro del acero, en la que profesionales de distintas empresas vinculadas a la cadena de valor compartirán experiencias sobre liderazgo femenino y superación de barreras en el sector industrial.

El objetivo es visibilizar referentes y romper techos de cristal en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

La tercera jornada estará dedicada a las familias del personal, con visitas guiadas a la planta para mostrar el talento femenino de la compañía.

Además, responsables de distintas áreas acudirán a centros educativos de la ciudad para explicar el trabajo que desarrollan y la importancia del grafito en procesos como la descarbonización de la economía.

Las actividades internas incluirán coloquios, mesas de debate y dinámicas participativas dirigidas a la plantilla, en colaboración con el comité de igualdad. Estas acciones se replicarán también en otros centros de trabajo de la unidad de negocio en Europa, América y Asia.

En paralelo, la empresa participará en foros externos como la jornada del Nordés Club Empresarial sobre mujeres en ciencia e innovación, así como en el Foro Mujeres Referentes Quincemil, donde una directiva de la compañía protagonizará una entrevista sobre nuevos liderazgos en la industria.