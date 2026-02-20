La Xunta archiva el proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo) por la falta de conexión eléctrica

La Xunta ha iniciado el proceso para archivar el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei, Antas de Ulla y Monterroso (Lugo) debido a la "falta" de conexión eléctrica. Algo que ya había advertido que podía ocurrir hace unos meses, cuando señaló que sin conexión eléctrica, el proyecto es "inviable".

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha confirmado hoy durante una visita a Maderas Besteiro, en Lugo, que se archiva el proyecto. Allí, ha comunicado que la empresa tenía un plazo de tres meses para justificar la conexión eléctrica, de forma que "se procederá al archivo formal del expediente".

La zona en la que estaba proyectado ha quedado sin desarrollo eléctrico en la planificación del Ministerio hasta 2030, año hasta el que no habrá una nueva planificación eléctrica, por lo cual hasta esa fecha no dispondría de la subestación eléctrica que necesitaba para desarrollar el proyecto industrial.

"El archivo y la caducidad del expediente viene determinada porque la empresa no puede justificar la fórmula técnica que prevenía en su proyecto para garantizar la conexión", concretó Lorenzana.

La conselleira, además, señaló al Ejecutivo central: "La parte industrial está incompleta sin esa conexión, por lo que estaba en manos de la empresa y del Gobierno central, del Ministerio de Transición Ecológica, dar enchufe a la compañía. El archivo y la caducidad va vinculada a la falta de conexión con esa subestación".

Respecto a la posibilidad de recuperar el proyecto en el futuro, la conselleira de Economía e Industria señaló que hasta 2030 no habrá nueva planificación, por lo que es "difícil". En cualquier caso, Lorenzana apeló a preguntar a la empresa.

"Lo avisé desde el principio: lo más importante para este proyecto es que tenga conexión con la subestación, la subestación no está prevista y por lo tanto la Xunta tiene que ser coherente con lo que dijo desde el principio y archivar", concluyó Lorenzana en declaración a medios.

Ahora, el Gobierno gallego ha iniciado el proceso para archivar el proyecto de Altri. La empresa dispone de un plazo de tres meses para presentar alegaciones.

Respecto a las alegaciones de la Xunta a la planificación de la red eléctrica para Galicia hasta el año 2030, Lorenzana ha asegurado que el Gobierno gallego todavía no ha tenido una respuesta en ningún sentido, aunque "todo sigue avanzando con normalidad".

"Esperamos que las conexiones previstas sean pronto una realidad. Vemos que la conexión de Stellantis sí es una realidad, pero esperamos que por lo menos los compromisos que el Gobierno asumió en ese borrador de planificación lleguen a buen puerto", ha explicado la conselleira de Economía e Industria.

Manifestaciones

El proyecto de Altri generó un rechazo por parte de gran parte de la sociedad, especialmente de los municipios del área en la que estaba previsto que se levantase la industria. Precisamente, el pasado 25 de diciembre hubo una protesta multitudinaria en Santiago de Compostela contra la fábrica.

Greenfiber —impulsora del proyecto, participada por Altri y Smartti— emitió a este respecto un comunicado en el que "lamentaba" que una parte de la sociedad "siga teniendo una percepción negativa" del proyecto diseñado para Palas de Rei.