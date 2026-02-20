Luckia, pendiente de una licencia para comenzar a trabajar en su nueva sede de A Coruña Cedida

Luckia cuenta los días para inaugurar su nueva sede en A Coruña. La empresa está esperando a que el ayuntamiento le otorgue la licencia para comenzar la actividad, tras lo que procederá a inaugurar este espacio al que mudará su operativa.

Ubicado en un terreno de unos 25.500 metros cuadrados que corresponden a la antigua sede de la conservera Marinesca, en las inmediaciones del centro comercial Marineda City, este edificio se caracteriza por la sostenibilidad que Luckia Gaming Group ha querido plasmar en cada recoveco del inmueble.

Y es que la nueva sede corporativa de la empresa es su proyecto insignia. Un espacio que tendrá la mayor instalación de geotermia de Galicia actualmente, compuesta por 70 pozos a 150 metros de profundidad. A través de este sistema, la firma obtendrá energía gracias al calor existente en el interior de la Tierra.

La nueva sede de Luckia Gaming Group, además, está postulando para la consecución del internacionalmente reconocido certificado LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) en su clasificación Oro.

¿Cómo es la nueva sede?

El inmueble albergará el Campus Tecnológico de Luckia y acogerá tanto el área de IT como las áreas corporativas del grupo. La empresa prevé que en este espacio trabajen unas 1.000 personas que centrarán su trabajo en el desarrollo de productos digitales.

El edificio está diseñado para que sea un lugar de trabajo cómodo, con espacios abiertos que permitan la interacción entre los equipos y el intercambio de conocimiento de una forma eficiente.

Dividido en cuatro plantas de oficinas totalmente acristaladas, la sede está orientada principalmente a la parte TIC de Luckia, según informó la empresa en 2021, una labor que desarrollarán profesionales de distintas áreas: marketing, tecnología, ingeniería o matemáticas.

Recreación del interior de la nueva sede de Luckia.

Luckia, de esta forma, está construyendo un edificio con una infraestructura tecnológica de última generación que contará con comedor, cafetería, gimnasio, zonas de ocio y hasta una clínica de atención médica, así como un auditorio para 180 personas.

La empresa trasladó en diciembre de 2021 que tendrá "parte presencial y online", aunque su apuesta irá más hacia la segunda opción. "Somos una empresa coruñesa implantada en la ciudad desde nuestros inicios y queremos que nuestra sede siga en Galicia", concretaba la compañía.

Los trabajadores, además, dispondrán de 30 cargadores que darán servicio a 90 coches y de cuatro zonas dentro de la parcela con aparcamiento de bicicletas. Una forma de fomentar el transporte sostenible entre sus empleados.

Una gran relación entre agua y vegetación

El edificio integra tanto la vegetación como el agua para crear una mejor atmósfera de trabajo. Así, contará con un jardín vertical dentro de un amplio atrio que recorre todas las plantas del edificio hasta llegar a un lucernario de cristal en la cubierta, y de varias fuentes decorativas.

La relación entre el agua y la vegetación también es patente en el sistema de riego: la empresa usará las aguas pluviales para regar los más de 1.000 metros cuadrados de jardines a través de un sistema de canalización especial.

Recreación de la sede de Luckia en A Coruña.

"Otra de las novedades será la creación de un huerto de semillas, donde cultivaremos vegetales y hortalizas autóctonas que después serviremos en el comedor de personal", recoge la firma en su web.

El sistema de iluminación, por otro lado, será domótico y regulará automáticamente la intensidad de la luz en función de la luminosidad exterior. Los puestos de trabajo, además, estarán a una distancia igual o inferior a ocho metros de la luz natural.