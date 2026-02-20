La compra de tu vida, la campaña de recaudación de fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer

Los clientes de Gadis donan 37.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer

Las donaciones se realizaron en los supermercados de la cadena entre el 6 y el 15 de febrero

Gadis ha reunido 37.000 euros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) gracias a las donaciones realizadas por sus clientes en los supermercados de la cadena entre el 6 y el 15 de febrero.

La compañía suma así cinco años consecutivos colaborando con esta iniciativa solidaria, cuyos fondos se destinan a impulsar la investigación científica y a mejorar la atención integral de los pacientes oncológicos y sus familias. En este periodo, la aportación total supera ya los 115.000 euros.

Este apoyo se enmarca en el compromiso de Gadis con la AECC y con la visibilización de la enfermedad a través de acciones concretas en distintas localidades. La iniciativa forma parte de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, orientada a generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

Además, la empresa colabora con otras entidades vinculadas a la lucha contra el cáncer, como Asotrame (Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas), Cancer Research Innovation Spain (CRIS) y la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG).