Besteiro califica la caída de Altri como "un gran éxito para Galicia" y exige explicaciones a Rueda

El secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, calificó este viernes el archivo del proyecto de la macrocelulosa de Altri como "una victoria para Galicia frente a un proyecto que el país ni quería ni necesitaba" y como "el gran fracaso industrial de Rueda".

En una comparecencia en Santiago, Besteiro sostuvo que la decisión de la Xunta supone "la constatación del fracaso de la política industrial" del presidente gallego, Alfonso Rueda. Recordó que la planta proyectada en Palas de Rei era "su proyecto estrella, el mascarón de proa con el que los gallegos y gallegas relacionaban al Partido Popular con los proyectos industriales en Galicia".

El dirigente socialista afirmó que Rueda "debe dar muchas explicaciones y pedir perdón por el apoyo a este proyecto frustrado desde sus inicios" y defendió que el archivo fue consecuencia directa de la actuación del Gobierno central.

En este sentido, enumeró el "triple no" del Ejecutivo socialista: a los PERTE de descarbonización, a las ayudas extraordinarias y a su inclusión en la planificación eléctrica 2025-2030, decisión que, según subrayó, impidió su conexión a la red.

"Fue el Gobierno central quien paralizó este proyecto planteado por el Partido Popular", afirmó Besteiro, que criticó que la Xunta mantuviese durante meses la expectativa sobre una iniciativa que "hoy cae definitivamente".

El secretario general del PSdeG denunció que se presentó Altri como "un proyecto tractor" cuando, a su juicio, se trataba de "una operación política sin base industrial sólida" y "un nuevo bluff de Alfonso Rueda".

Además, exigió "transparencia inmediata" para conocer "qué compromisos concretos adquirió la Xunta con la empresa en ese pacto secreto que se niega a enseñar".

Besteiro preguntó qué incentivos, garantías públicas o promesas económicas, fiscales o administrativas se pusieron sobre la mesa y cuánto podría costar esta apuesta fallida a las arcas públicas.

En este contexto, anunció que el Grupo Socialista acudirá a la vía judicial para esclarecer el acuerdo y reiteró la petición de una comisión de investigación en el Parlamento con las comparecencias de Alfonso Rueda, Alberto Núñez Feijóo y Francisco Conde.

Frente a lo que definió como el "relato del miedo" del PP, Besteiro negó que el archivo del proyecto deje sin futuro industrial a Lugo o a Galicia.

"Lo que deja en evidencia es la ausencia de una verdadera política industrial por parte del Partido Popular", afirmó.

El líder socialista defendió que el futuro industrial de Galicia no puede depender "de un único anuncio inflado ni de promesas que no superan los filtros técnicos y ambientales" e instó a la Xunta a planificar y atraer industria moderna, sostenible y alineada con los estándares europeos, capaz de generar empleo estable y de calidad.

"Rueda debe explicar los pactos secretos y plantear un giro total en su política industrial", concluyó Besteiro en su comparecencia ante los medios.