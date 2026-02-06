Empresarias Galicia celebra en Santiago su décimo aniversario en su gala anual de premios anuales

Empresarias Galicia celebró este viernes la gala de los Premios Empresarias Galicia 2025 en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela, en una edición especialmente simbólica al coincidir con el décimo aniversario de la asociación. El acto reunió a representantes del ámbito empresarial, institucional y social para reconocer el talento, la trayectoria y el impacto de las mujeres empresarias y directivas en Galicia.

La gala puso el foco no solo en el reconocimiento a las premiadas de esta edición, sino también en una década de trabajo colectivo orientado a impulsar el liderazgo femenino, la colaboración empresarial y la visibilización del talento de las mujeres en el tejido económico gallego.

Durante su intervención de apertura, la presidenta de Empresarias Galicia, Susana Pérez, destacó que estos diez años han demostrado que la implicación, la colaboración y el liderazgo ejercido con responsabilidad generan un impacto positivo y sostenido en las empresas, en las comunidades y en la sociedad.

La presidenta subrayó que el liderazgo femenino está aportando competitividad, sostenibilidad, riqueza y empleo, tanto desde pequeñas iniciativas como desde grandes compañías, y apeló a la necesidad de seguir avanzando en innovación, transformación digital, sostenibilidad y liderazgo ético.

En un contexto de cambio constante, Susana Pérez reivindicó el papel activo de las mujeres en la toma de decisiones, en la asunción de riesgos y en la generación de oportunidades, así como la importancia de la visibilidad como herramienta de transformación para abrir camino a otras mujeres con talento.

"Las mujeres que hoy somos visibles tenemos la responsabilidad de tender la mano a otras que, pese a su talento y capacidad, todavía no lo son. La visibilidad no es solo un logro individual, es una herramienta de transformación: cuando una mujer avanza, abre camino para muchas más", añadió.

Proceso de selección exigente

A lo largo de la gala se puso en valor el rigor del proceso de selección de esta edición, en la que se evaluaron 237 candidaturas, convirtiéndola en una de las convocatorias más exigentes celebradas hasta la fecha. El jurado destacó la diversidad de perfiles, sectores y trayectorias, así como el elevado impacto económico y social de las propuestas presentadas.

Desde Empresarias Galicia se subrayó la dificultad de la deliberación y el alto nivel de las candidaturas evaluadas, reflejo de la solidez y madurez del tejido empresarial femenino en Galicia.

La entrega de los galardones contó con la participación de destacadas autoridades, entre ellas Rosa Ana García López, diputada de Industria e Emprego por la Deputación de A Coruña; la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, que participaron en la entrega de los premios en las distintas categorías, en un acto que combinó el reconocimiento institucional con la puesta en valor del liderazgo empresarial femenino.

Las premiadas de los Premios Empresarias Galicia 2025

Durante la gala se hizo entrega de los galardones a las cinco premiadas de esta edición, que representan sectores, trayectorias y modelos de liderazgo diversos, pero comparten un denominador común: su impacto real en el tejido económico y social gallego.

En la categoría de Empresaria del Año fue reconocida Virginia Pozo Castro , fundadora y CEO de COOSY , por su visión estratégica y su capacidad para consolidar un proyecto creativo con identidad propia desde Galicia.

El Premio a la Trayectoria Profesional recayó en Olalla Cuiña Gómez , presidenta de INASUS , METALDEZA y O Muiño de Cuiña, por una carrera marcada por la consolidación y el crecimiento de empresas industriales con una clara repercusión económica y social.

El Premio al Emprendimiento fue otorgado a Mercedes Toscano Varela , CEO de MINIMELIS , por impulsar desde el rural gallego un proyecto empresarial innovador, la primera fábrica de gominolas funcionales de Galicia, con un fuerte compromiso social e inclusivo.

El Premio al Impacto Social reconoció a Lucía Freitas Rodríguez , chef y empresaria, por una trayectoria profundamente vinculada al territorio, la sostenibilidad y el compromiso social, así como por iniciativas que ponen en valor el papel de las mujeres en el ecosistema gastronómico gallego.

Por último, la Mención de Honor fue concedida a Luz Pardo Longueira, CEO de Grupo Gestán y fundadora de Cafés Lúa y Espazo Nature, en reconocimiento a una trayectoria empresarial ligada al crecimiento sostenible, al compromiso con el territorio y a la generación de impacto económico, social y ambiental en Galicia.

La velada contó además con la actuación de la cantante gallega Rocío Caamaño, que puso la nota musical a una noche de celebración del talento femenino, antes del inicio de la cena de gala.

Desde Empresarias Galicia se destacó que esta gala representa tanto el cierre simbólico de una década de trabajo como un punto de partida para seguir fortaleciendo redes, compartiendo conocimiento y derribando barreras.