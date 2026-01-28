El presidente de Abanca, sobre Venezuela: "Se abren nuevas oportunidades para el país"

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha evitado hacer valoraciones políticas sobre la situación por la que pasa Venezuela en el periodo de transición que ha sucedido a la captura de su presidente, Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero ha manifestado que "claramente" ahora "hay una posibilidad de mejora económica que abre nuevas oportunidades para el país".

A preguntas de la prensa en la presentación de resultados de Abanca de 2025, Escotet ha dicho que "nunca" emite opiniones "en materia política", si bien ha valorado avances económicos en Venezuela.

El también fundador del banco venezolano Banesco observa "mucho apetito de inversión extranjera", "y empresas locales tratando de aprovechar esas oportunidades, que son una alegría para el país".

Preguntado también por una posible salida a Bolsa de la entidad que preside, Escotet ha vuelto a descartarla: "No está en la hoja de ruta a corto plazo".