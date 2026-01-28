El número de bares y restaurantes gallegos adheridos a Hostelería #PorElClima crece un 15’4% en 2025

Hostelería #PorElClima cerró 2025 en Galicia con 548 bares, restaurantes y cafeterías adheridos, frente a los 475 del ejercicio anterior. Esto supone un crecimiento del 15,4% en solo un año, lo que "refleja el compromiso e implicación cada vez mayor del sector hostelero gallego en la lucha contra el cambio climático", según trasladan desde la compañía.

Este proyecto impulsado por Coca-Cola y Comunidad #PorElClima (con secretaría técnica de ECODES), con el apoyo de Hostelería de España, acompaña desde 2017 a los negocios hosteleros en su hoja de ruta hacia la descarbonización de su actividad, combinando sensibilización, medición de impacto y apoyo económico directo para la reducción de sus emisiones.

"El espectacular crecimiento de Hostelería #PorElClima en Galicia demuestra que la sostenibilidad ya forma parte de la estrategia de miles de bares y restaurantes en toda España. Más allá del aumento de adheridos, estamos viendo una evolución muy positiva hacia acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector", explica la vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Esther Morillas.

La representante de la compañía señala que siguen apostando por "acompañar" a sus clientes y a la hostelería con herramientas, datos y ayudas económicas directas para que sean más eficientes y competitivos.

"La hostelería es una protagonista imprescindible de la acción climática. Los bares, restaurantes y cafeterías son fundamentales para aterrizar los grandes objetivos del Acuerdo de París en acciones concretas, cotidianas, en sus locales trasladando a las calles, barrios y comunidades en las que se ubican, su ejemplo de compromiso", indica por su parte el director Misión Clima y Mercado de la Sostenibilidad (ECODES), Pablo Barrenechea Abecia.

Así, Hostelería #PorElClima consolidó a lo largo de 2025 su papel como "iniciativa de referencia en sostenibilidad y descarbonización del sector hostelero", al que ayuda con herramientas sencillas y rápidas para reducir las emisiones de CO2. Esto, además de contribuir a frenar el cambio climático, "permite ser más eficiente reduciendo los consumos y por tanto generando ahorros económicos", según explica Barrenechea Abecia.

Hostelería #PorElClima cerró 2025 con 18.129 bares, restaurantes y cafeterías adheridos en toda España, lo que supone un crecimiento del 31% respecto a 2024. Desde su puesta en marcha en 2017, los establecimientos adheridos han puesto en marcha más de 313.800 acciones en favor del clima.

Bonos climáticos

La evolución de Hostelería #PorElClima llevó, en 2023, a poner en marcha un programa de bonos climáticos, ayudas económicas directas de 1.000, 2.000 y 4.000 euros para que los establecimientos puedan implementar mejoras tecnológicas orientadas a la reducción de emisiones y al ahorro de costes derivados de los consumos.

Así, entre 2023 y 2025, se han implementado 275 bonos climáticos, lo que ha supuesto una inversión acumulada de más de 780.000 euros por parte de Coca-Cola.

Los bonos se utilizan para sustituir tecnologías antiguas por otras más nuevas y eficientes y conllevan una medición de huella de carbono previa para identificar las fuentes de emisiones la compensación de esa huella, así como la certificación CERO CO₂ de los establecimientos. Un año después se vuelve a hacer la medición para comprobar la eficacia de la medida tanto a nivel de reducción de emisiones como de ahorro de costes.

El Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero

Hostelería #PorElClima, además, lanzó en 2024 el Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero, una herramienta pionera que aporta la radiografía más completa elaborada hasta ahora sobre el impacto climático y el avance en sostenibilidad de bares, restaurantes y cafeterías en España.

A cierre de 2025, Hostelería #PorElClima publicó una actualización de los datos, incorporando nuevos insights para el sector.

El estudio se basa en el análisis de 278 primeras mediciones de huella de carbono de los años 2023 y 2024, 93 segundas mediciones de 2024 y 154 actuaciones de mejora tecnológica implantadas a lo largo de estos dos años, aportando datos actualizados que confirman el compromiso del sector —en un momento decisivo de cambio— con la reducción de emisiones.

Local adherido a Hostelería #PorElClima.

El 60% de los establecimientos que hicieron alguna mejora como sustitución de luminarias, cambio a tecnologías más eficientes o sistemas de ahorro de agua, a través del programa de bonos climáticos 2023, lograron disminuir su huella de carbono al año siguiente en un 20% de media, evitando la emisión de un total de 234 toneladas de CO2e en su conjunto.

Esta cifra es equivalente a las emisiones anuales de 7 restaurantes o de 22 bares.

El Observatorio se nutre también, entre otras fuentes, de las auto mediciones de huella de carbono realizadas a los establecimientos participantes. Todo ello proporciona información clave para mejorar la toma de decisiones, avanzar en la reducción de emisiones y aumentar la eficiencia de los negocios hosteleros, reforzando el papel del sector como agente activo frente al cambio climático.