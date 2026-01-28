Gadisa amplía su red en Oleiros (A Coruña) con un nuevo Claudio Express en Bastiagueiro

GADISA Retail continúa reforzando su presencia en A Coruña y su área metropolitana con la apertura de un nuevo Claudio Express en Bastiagueiro, situado en la Avenida Ernesto Che Guevara, número 166, dentro de la estación de servicio anexa al Gadis Hiper que la compañía gallega opera en el municipio de Oleiros.

El nuevo punto de venta cuenta con una sala comercial de 60 metros cuadrados y ofrece un surtido de alrededor de 600 referencias de productos básicos de alimentación, droguería e higiene.

Este Claudio Express completa los servicios del complejo, que incluye gasolinera, boxes de lavado y aspirado, lavado automático y suministro de butano, facilitando una experiencia de compra rápida y cómoda gracias a su amplio horario de apertura durante toda la semana.

La puesta en marcha del establecimiento ha supuesto la creación de seis nuevos puestos de trabajo, contribuyendo al impulso del empleo local.

El crecimiento de la red de franquicias Claudio refuerza la actividad económica en núcleos urbanos y de tamaño medio, uno de los ejes estratégicos de la compañía.

En el acto de inauguración participaron responsables de GADISA Retail y Carbugal, entre ellos Cristina Patiño, supervisora de estaciones; Baltasar López, delegado del área de A Coruña; Miguel Freire, director de ventas de franquicia; Sergio Trujillo, coordinador; y David Calvo, supervisor de franquicia del establecimiento.

Con esta apertura, GADISA Retail suma ya cuatro puntos de venta franquiciados en A Coruña y su entorno desde el pasado mes de noviembre, alcanzando un total de 254 establecimientos de la línea Claudio distribuidos por Galicia, Castilla y León, Madrid y Asturias.

La compañía consolida así un modelo de franquicia basado en la cercanía, la eficiencia logística y el acompañamiento integral al franquiciado, claves que han convertido a Claudio en una referencia del comercio de proximidad en el noroeste peninsular.