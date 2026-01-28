Abanca pagará 92,8 millones de euros en dividendos este viernes por los beneficios del ejercicio 2025

El CEO de Abanca, Francisco Botas, el presidente, Juan Carlos Escotet Rodríguez, y el director general financiero, Alberto de Francisco, este miércoles. Abanca

Abanca abonará este viernes, 30 de enero, un total de 92,8 millones de euros en dividendos a sus accionistas por los beneficios registrados en el ejercicio 2025, cuyos resultados dio a conocer el banco este miércoles.

Abanca indica hoy en un hecho relevante publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su consejo de administración acordó este reparto el pasado 26 de enero, con un importe de 0,04211 euros brutos por acción, descontada la autocartera.

El pago está sujeto a una retención fiscal del 19% que legalmente procede sobre el importe bruto. El acuerdo ha sido notificado a la sociedad Cecabank, entidad encargada del registro contable de valores anotados en cuenta, que ha sido nombrada entidad agente de pagos del dividendo.

La entidad financiera gallega obtuvo un beneficio de 902,4 millones de euros en 2025, lo que supone un 25% menos de los 1.203,1 millones con los que cerró 2024, año en el que tuvo una cifra récord por el impacto de la integración del banco portugués EuroBic.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha explicado en la presentación de los resultados económicos de 2025 que la entidad sigue una "política especialmente conservadora de reparto de dividendos" en comparación con otras entidades, lo que identifica con "seguir creciendo y aprovechar oportunidades de mercado".