Abanca gana 902,4 millones en 2025 y eleva su volumen de negocio por encima de los 136.000 millones

Presentación de los resultados de Abanca en 2025, este miércoles en Santiago. Quincemil

Abanca cerró 2025 con un beneficio atribuido de 902,4 millones de euros, con una rentabilidad recurrente (ROTE) del 15,1%. "El crecimiento eficiente del negocio y la buena gestión del balance" han contribuido a estos resultados que dejan "muy satisfecha" a la entidad gallega, según calificó esta mañana su presidente, Juan Carlos Escotet.

El beneficio obtenido supone un 25% menos de los 1.203,1 millones de euros con los que cerró el ejercicio 2024, año en el que tuvo una cifra récord por el impacto de la integración del banco luso Eurobic.

Abanca ha elevado su volumen de negocio por encima de los 136.000 millones de euros, "una mejora importante" frente a los 128.000 de 2024.

El banco gallego alcanza 160.000 nuevos clientes captados en el conjunto del mercado ibérico a lo largo del año, una cifra también superior a la del ejercicio anterior, algo más de 135.000.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.