La Fundación María José Jove renueva en A Coruña su alianza con la ingeniera Russula

La Fundación María José Jove (FMJJ) y la compañía de ingeniería global Russula han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir impulsando iniciativas de inclusión social y fomentar la participación activa del personal de la empresa en programas promovidos por la entidad.

El convenio, suscrito por la presidenta de la FMJJ, Felipa Jove, y la CEO de Russula, Eva Maneiro, permitirá que trabajadores y familias de la compañía se integren en proyectos como Esfuerza, Peques o Senderismo Inclusivo, además de actividades como Yoga en Familia y distintos talleres vinculados al Centro de Arte FMJJ. La renovación consolida una línea de trabajo conjunta basada en la corresponsabilidad social.

Desde la Fundación destacan que la colaboración con empresas comprometidas amplía el alcance real de las acciones inclusivas, al implicar no solo a los equipos profesionales, sino también a su entorno más cercano. Esta suma de esfuerzos contribuye a generar un impacto social más amplio y sostenido en el tiempo.

Por su parte, Russula subraya que el acuerdo refuerza los valores corporativos de participación, responsabilidad y compromiso social, ofreciendo a su plantilla la posibilidad de involucrarse directamente en iniciativas con impacto tangible y alineadas con una visión empresarial responsable.