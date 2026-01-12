La compañía gallega Hijos de Rivera desarrolla una plataforma destinada al sector hostelero

La compañía Hijos de Rivera ha desarrollado una plataforma destinada a la hostelería con el objetivo de facilitar la gestión de este tipo de negocios. La empresa de Estrella Galicia está detrás de Be2Bar, un servicio de soluciones digitales que busca hacer más eficiente y sostenible el canal hostelero.

Algunas de las tareas que aborda esta plataforma son el control de costes, la optimización del consumo energético, la mejora de la planificación o el refuerzo de la relación con el cliente, todo ello diseñado a medida para cada local.

La previsión de la firma es llegar a 20.000 usuarios en el primer semestre de este año.

Juan Paz, director general de Hijos de Rivera España y Portugal, señala sobre la herramienta que la intención de la empresa es "estar al lado del hostelero en su transformación digital, aportando soluciones que sumen valor añadido a su actividad diaria: gestión más ágil, oportunidades de hacer más eficiente su operación, de generar un mayor impacto positivo, de tomar decisiones con más información y, especialmente, de fortalecer la experiencia del consumidor final. Nuestro compromiso es facilitar ese camino, ser un aliado".

A todo ello, Iván Castro, CTO Global de Corporación Hijos de Rivera, añade que el proyecto forma parte de un "ambicioso proceso de transformación digital en el que está inmersa la compañía, del que queremos hacer partícipes también a nuestros colaboradores, en este caso el sector de la hostelería, que tiene mucho margen aún de evolución para sacar el máximo partido de las posibilidades y ventajas que ofrece la digitalización".