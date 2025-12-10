A Coruña rechaza el convenio estatal del comercio textil: "Arte para destruir derechos"

Los sindicatos CIG y UGT se han movilizado esta mañana en la ciudad de A Coruña para rechazar el convenio estatal para los empleados del comercio textil de la provincia, con el que pretenden sustituir el texto provincial que mejora sus derechos.

Ya desde primera hora de la mañana delante de la tienda de Zara en Plaza de Lugo, más de un centenar de trabajadores han mostrado su rechazo al texto y a las pretensiones de la patronal, Arte.

Con lemas como "Arte para destruir dereitos", "Comercio textil negociación aquí" y "Artiñama, Roubo, Timo, Engaño" en referencia a la agrupación de principales empresas del sector, a las 12:00 han desplegado una pancarta e incrementado el ruido de su protesta.

Agentes tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local han custodiado el acceso a la tienda, que ha permanecido abierta en todo momento y atendido a los clientes.

Lo que pretenden

Las dos secciones sindicales reclaman que no se aplique el convenio estatal, que a su juicio "reduce los salarios" entre 2.000 y 3.000 euros anuales, además de eliminar los complementos por antigüedad y permanencia.

Dos manifestantes delante de la pancarta principal. Quincemil.

Todo ello con objeto de "evitar una pérdida del poder adquisitivo que acentuaría la precariedad que ya caracteriza al comercio textil".

Un convenio modelo

A juicio de los sindicatos, el convenio provincial es de los más avanzados en el sector. Con condiciones no reflejadas en el texto nacional, la patronal argumenta que quiere aplicar un modelo único para "simplificar la gestión y facilitar la movilidad laboral". Un argumento que rechazan las agrupaciones de trabajadores, que creen que busca reducir costes salariales.