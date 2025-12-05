Gira Jóvenes, de Coca Cola, mejora las habilidades de los alumnos del EFA Fonteboa en Coristanco (A Coruña)

El centro Fonteboa, en Coristanco (A Coruña) se ha ganado con méritos propios ser parte de la Gira Jóvenes que Coca Cola organiza por toda España. Más de una veintena de alumnos han aprovechado las dos jornadas de trabajo colectivo que la empresa ha desarrollado en el centro de formación rural para ayudarles a comprender muchos conceptos sobre desarrollo sostenible.

Con una serie de talleres prácticos basados en el trabajo colectivo, principios como el del liderazgo, la cooperación, la gestión de las emociones y la toma de decisiones fueron abordados desde un punto de vista diferente, sin la rectitud de una clase aunque estuviesen físicamente ubicados en un aula, y de una forma más didáctica.

Fonteboa es un centro de promoción rural y su principal objetivo es "formar a jóvenes, tanto chicos como a chicas en el medio rural para que se desarrollen" y una gran cantidad de sus propuestas educativas se basan en sus futuras salidas laborales relacionadas con este ámbito.

Un camino conjunto

De esta manera, de la mano de Coca-Cola, han encontrado una filosofía conjunta que se ha exteriorizado en esta acción educativa.

"Coca-Cola nos proporciona herramientas a través de proyectos de desarrollo sostenible", explica Pablo Rodríguez, profesor del centro, en conversación con Quincemil.

"El objetivo es aprender como grupo, por eso hacen muchas dinámicas de cohesión. A partir de ahí aprenderán los ODS, para qué sirven, cómo les puede servir en su vida" Pablo Rodríguez, Profesor

"Es más dinámico para ellos, y se hace más ameno", confirma sobre la diferencia entre lo que se puede ver en un aula convencional y estos talleres.

"El objetivo es aprender como grupo, por eso hacen muchas dinámicas de cohesión. A partir de ahí aprenderán los ODS, para qué sirven, cómo les puede servir en su vida, etc.", resume.

Y es que al final, de aquí a varios años, ellos serán los que tengan que recordar muchos de esos conceptos. Aunque desde el aula puede verse como lúdica una actividad de construir un puente entre dos grupos sin visión entre sí que deba unirse, al final no dejará de ser una realidad cuando deban enfrentarse a una salida laboral.

A mayores, esta campaña ha servido para trabajar otros aspectos, el liderazgo, para que estos adolescentes se conozcan mejor y puedan ver cómo los perciben el resto de sus compañeros de batalla.

Dotarles de herramientas de trabajo

Todo ello ejecutado desde dentro por Paula, una de las formadoras. "Creo que les aporta herramientas de trabajo colaborativo, habilidades como ver cómo comunicar, cómo inspirarse, traerles experiencias a las que no tienen acceso fácil en su día a día por no ser tan reconocidas. Por eso les traemos ejemplos de gente que les inspire y les ayude en su entorno", relata.

"Les aporta herramientas de trabajo colaborativo, habilidades como ver como comunicar, como inspirarse" Paula, formadora

Saber en qué tienen que mejorar

Daniel, uno de los alumnos de producción agropecuaria, reconoce que "esta actividad me ayuda a saber qué valores tengo y qué valores tengo que mejorar". Él fue uno de los protagonistas de una tarea grupal donde debían escribir en un post-it ese valor que quieren transmitirle a sus compañeros o compañeras, una forma de vencer los miedos a decir las cosas y ayudar a conocerse mejor.

"Me ayuda a saber que valores tengo y que valores tengo que mejorar" Daniel, alumno

Su compañera Dana, del mismo ciclo, confiesa que le ayuda "a saber qué aspectos tengo y qué aspectos tienen que mejorar".

Un tesoro para su futuro

Mejorar es una de esas palabras clave. De la mano de Coca-Cola, y con la Gira Jóvenes, todos ellos han dado un paso al frente antes de volver a la rutina y a la realidad de sus estudios, pero con herramientas que, a medio plazo, les servirán cuando se enfrenten a la realidad de la vida adulta.

Coca-Cola Europacific Partners apuesta por el desarrollo profesional de las nuevas generaciones a través de GIRA Jóvenes Impulsa tu Futuro. La compañía ha renovado su plataforma formativa online para hacerla más accesible, intuitiva y útil para estudiantes de Bachillerato, FP y universidad.

Así, ofrece una experiencia gratuita de 8 horas con contenidos clave como liderazgo, comunicación, gestión del tiempo y empleabilidad. Los jóvenes podrán acceder a un itinerario pensado para ayudarlos a desarrollar sus soft skills y complementar su aprendizaje de manera práctica, dinámica y a su propio ritmo. Al finalizar, obtendrán un certificado que podrán incluir en su CV.