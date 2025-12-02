El dueño de Sargadelos anuncia que la planta de Cervo (Lugo) reanudará la actividad este miércoles

El propietario de Sargadelos, Segismundo García, anuncia que reanudará la actividad en la planta de Cervo (Lugo) este miércoles día 3, "si no surgen inconvenientes". En un comunicado remitido a los medios y recogido por Europa Press, apunta que esto será así "aunque la empresa siga pendiente de cubrir la plaza de CEO".

El anuncio de la reapertura se produce un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lanzase una advertencia a la dirección de Sargadelos, y cinco días después de la decisión del propio Segismundo García de volver a parar la producción, tras una nueva visita de Inspección de Trabajo relativa a deficiencias en materia de seguridad laboral en las instalaciones.

Los trabajadores de producción, que todavía están pendientes de cobrar la nómina de noviembre, se han quedado este martes a las puertas de la factoría, al igual que ocurrió el pasado viernes y este lunes.

En un entorno de presión sindical y política para que la situación retorne a la normalidad, el dueño de la histórica firma de cerámica, que ha optado también por dimitir de sus funciones ejecutivas, recuerda que "la propiedad de una empresa es de su dueño (o de sus accionistas)", si bien avanza que este miércoles reanudará la actividad, aunque con las reformas que le requiere Inspección "sin hacer" y sin entrar en sus "planes" acometerlas "a corto plazo".

"Desmedido poder"

"La autoridad laboral, los políticos y los sindicalistas es cierto que en estos tiempos de cambio y confusión ('tiempos líquidos'), ejercen un desmedido poder", opina.

García advierte de que "ellos no arriesgan ni su patrimonio ni su salud en la gestión": "Es verdad que, en nuestra era, la mayoría de los gestores son contratados. De ahí su apego al exceso de normativa y a la connivencia con el poder establecido aunque perjudique a su empresa".

El propietario de Sargadelos explica que paralizó la actividad productiva "ante la situación de alarma causada por la inconcebible actuación de la Inspección" y para "garantizar la seguridad de los trabajadores". En concreto, dice que la visita de Inspección "generó alarma en la empresa, sobre todo a la vista de la puesta en escena que realizaron los comisarios acudiendo con un atuendo que hacía sospechar grave riesgo para los trabajadores".

Segismundo García destaca que "si ahora la Xunta insta a continuar la actividad, alguien miente o exagera" y avisa de que "las últimas declaraciones amenazantes del señor presidente de la Xunta no contribuyen a pacificar la situación". A Rueda le anima "a que por delegación o personalmente se decida a ejecutar sus severas admoniciones", que ve "más propias de un 'liberado sindical".

Respecto a los sindicatos, señala que de ellos "nada" tiene que decir "salvo" criticar "su pésimo desempeño de la actividad empresarial cuando la han ejercido" y reitera, como en anteriores ocasiones, su satisfacción por que Sargadelos carezca de representación sindical desde hace años --después de su llegada como administrador único--: "Nos hemos librado de tal lacra", asevera García .

"Si el empresariado asumiese su gestión con responsabilidad, buen criterio y afán competitivo muchas de las ocurrencias y necedades que imponen las autoridades (incluidos los sindicatos) carecerían de hueco en el mundo laboral", afirma Segismundo García.

Considera que "es buena pauta empresarial no aferrarse en exceso ni a la propiedad ni al dinero" y concluye que, "entre tanto, habrá que ir 'tirando". "Aunque a nosotros nos guste más ir 'recogiendo', y por eso, si la Xunta garantiza la salubridad de nuestras instalaciones abriremos la planta de producción de Cervo", sentencia, "advirtiendo, eso sí, que las requisitorias y reformas que exige la inspección de Lugo están sin hacer y no entra en los planes de esta compañía acometerlas a corto plazo".