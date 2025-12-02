Alivio en pymes y autónomos de Galicia por aplazar la facturación electrónica: "Nos quita presión"

Las pymes y los autónomos gallegos han acogido con alivio el aplazamiento, por el periodo de un año, de la digitalización de los procesos de facturación, un sistema llamado VeriFactu. Estaba previsto que fuera obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con facturación inferior a seis millones de euros; ahora entrará en vigor el primer día de 2027.

"Llevábamos tiempo reclamando un aplazamiento del nuevo sistema de verificación de facturas. Es una buena decisión porque no solo reduce la presión inmediata que tenemos los autónomos y las pymes, sino que nos ofrece un marco para adaptar los sistemas de facturación y los equipos informáticos, capitalizar el personal y evitar errores por una implantación precipitada", juzga el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA Galicia, Rafael Granados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que la ampliación de este plazo se trata de un compromiso adquirido con la formación independentista Junts per Catalunya. A partir del próximo 1 de enero VeriFactu sería obligatorio, y desde el 1 de julio de 2026, para más de 3,4 millones de autónomos.

Granados comenta que para las empresas que habían empezado a implantar el sistema de facturación electrónica el próximo año será "un tiempo de entrenamiento" que servirá para adaptar mejor su infraestructura.

"De la obligatoriedad de implantación hasta que lo ponemos en marcha y es eficaz de forma efectiva, transcurre un plazo en el que se producen errores, y un error ante la Agencia Tributaria puede salir muy caro", advierte Granados.

ATA Galicia, añade su presidente, ha recibido en los últimos meses "muchas dudas" de autónomos y pymes. "Había inquietud y desinformación y la Agencia Tributaria no ha sabido cómo explicarlas. Una cosa es la teoría, otra cosa es ponerla en práctica".

Transparencia y aplicación

A partir del 2027, millones de pymes y autónomos estarán obligados a emitir sus facturas a través de software certificado, generando un registro único, inalterable y trazable. El objetivo es reforzar la transparencia fiscal y evitar prácticas opacas, haciendo que cualquier cambio quede documentado mediante una factura rectificativa vinculada a la original.

Cualquier corrección deberá realizarse mediante una factura rectificativa vinculada a la original, eliminando la práctica habitual de borrar y volver a hacer, que dificulta el control fiscal.

La Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de autónomos, profesionales y empresas la aplicación gratuita de facturación. Este formulario permitirá a autónomos, profesionales y empresas con un volumen reducido de facturas generarlas de forma electrónica y enviar los registros de facturación directamente a la Agencia Tributaria.

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia ha matizado que Verifactu "regula cómo deben generarse y verificarse las facturas, mientras que la factura electrónica regulará cómo se enviarán e intercambiarán esas facturas entre empresas", concluye el colegio.

El colegio destaca su compromiso de "acompañar a empresas y profesionales en este proceso de transición en la facturación, ofreciendo seguridad, claridad y asesoramiento especializado".