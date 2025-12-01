El vivero de empresas de la Cámara de A Coruña alcanza casi el 100% de ocupación en Bértoa, en Carballo

El vivero de empresas que la Cámara de Comercio de A Coruña gestiona en el polígono de Bértoa, en Carballo, roza el lleno total, con 13 empresas instaladas y 17 de sus 18 oficinas ocupadas, lo que confirma la alta demanda de este espacio clave para el emprendimiento en Bergantiños y Costa da Morte.

Desde su apertura en 2007, el vivero ha acogido 74 proyectos empresariales, convirtiéndose en un entorno idóneo para iniciar y consolidar negocios.

Las compañías instaladas representan sectores muy diversos, desde maquinaria, publicidad y diseño gráfico hasta prevención de riesgos, seguros, finanzas, drones, energía, limpieza o construcción, entre otros, lo que evidencia un tejido empresarial local cada vez más variado y dinámico.

El vivero ofrece infraestructura moderna a coste reducido, junto con servicios de asesoramiento, formación y acceso a la red de recursos de la Cámara, un apoyo integral que se complementa con los programas de emprendimiento orientados a la creación y aceleración de proyectos, mentoring y conexión con inversores.

Esta combinación facilita la atracción de talento y el crecimiento sostenible, impulsando nuevas oportunidades laborales en la zona.

Con esta ocupación récord, el vivero reafirma su papel como motor de desarrollo económico en la comarca, favoreciendo la innovación en un contexto empresarial en constante evolución y consolidándose como una pieza estratégica para el futuro de Bergantiños y Costa da Morte.