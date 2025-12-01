Los trabajadores de Sargadelos reclaman una reunión con la Xunta de Galicia

Trabajadores de Sargadelos tras conocerse que la empresa ha presentado un ERTE de 15 días que afecta a 86 trabajadores, a 28 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo. Carlos Castro - Europa Press

Los trabajadores de Sargadelos han reclamado una reunión con las consellerías de Emprego y de Cultura de la Xunta de Galicia ante el ERTE decretado por el dueño de la empresa la semana pasada. Representantes de los tres sindicatos (CIG, UGT y CC.OO.) cargan contra el administrador único, Segismundo García, criticando su dimisión y afirmando que se encuentra de viaje en Londres.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la central nacionalista CIG, Lois Neto, indica que, un día más, este lunes, los trabajadores de la planta de producción se encuentran desde las 07:00 horas a las puertas de la factoría, y han vuelto a firmar unas hojas de asistencia que remiten a la Inspección de Trabajo.

Los empleados denuncian que no han cobrado la nómina de noviembre, al tiempo que García se encuentra en Londres, en un viaje programado con antelación y que no modificó ante la situación que vive la empresa.

En esta situación, el representante de CC.OO., José Antonio Zan, advierte que la plantilla sigue fuera "y eso que ya le comunicaron el viernes la negativa por parte de Emprego al señor Segismundo —García— de que no puede hacer un ERTE por causa de fuerza mayor por caprichos de niño pequeño".

El representante del sindicato señala que las indicaciones en materia preventiva marcadas por la Inspección de Trabajo no son "una causa de fuerza mayor, que puede ser una inundación, un incendio o un apagón general. Eso de decir que un ERTE se puede hacer porque tienes que poner las normas de prevención de riesgos es una forma de reírse de todos".

También indica que las obras marcadas en mayo todavía no se han llevado a cabo.

En su opinión, "lo peor de todo es que este señor ha tomado a las trabajadoras como rehenes de su inconsciencia". De tal modo, valora que "si quiere irse que se vaya, que no va a haber problema, que seguramente se encuentre gente de sobra que quiera tirar de esta fábrica y continuar con ella".

De hecho, Zan concluye que "el único problema que tiene esta fábrica es que tiene un niño pequeño de más de 70 años dirigiéndola", por Segismundo García.