Rueda exige reabrir la planta de Sargadelos en Cervo (Lugo) o: "Tomaremos medidas"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hecho este lunes una advertencia a la dirección de Sargadelos, en concreto a su propietario Segismundo García, que debe reanudar "ya, de inmediato" la actividad en la planta de Cervo (Lugo) o el Gobierno gallego tomará "las medidas correspondientes".

"Somos autoridad laboral y las medidas correspondientes serían dar parte a Inspección de Trabajo para que cometa las actuaciones subsiguientes, pero espero que no sea necesario", indicó Rueda, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta.

Rueda ha asegurado que comprende "perfectamente" el estado "casi de estupefacción" que tienen que estar viviendo los trabajadores de una marca a la que "toda Galicia le tiene un especial cariño y aprecio".

"No se puede seguir en esta situación", ha advertido, y ha recordado el anterior acuerdo alcanzado con la dirección de Sargadelos, antes de insistir que espera que la última coyuntura "se solucione" y la planta vuelva a trabajar "con la normalidad con la que se trabajó durante este año".

"Si esto no sucede, y además creo que tiene que suceder de forma inmediata, somos autoridad laboral y tomaremos las medidas que correspondan", ha dicho.

En cuanto a cuáles serían dichas medidas, ha señalado notificar la situación a Inspección de Trabajo para que actúe, pero ha insistido en que espera que "no sea necesario" y que prefiere pensar "que esto se puede arreglar de forma inmediata".