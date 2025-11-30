La otra ampliación de Estrella Galicia en A Coruña: en fase de "traslado", sin fecha de apertura

El plan estratégico de Hijos de Rivera, con el aumento de la producción y el refuerzo de la internacionalización como ejes, certificó a mediados de este año uno de sus pasos capitales, la puesta en servicio de la nueva fábrica de Estrella Galicia en el polígono de Morás, en Arteixo (A Coruña), la más grande de España.

La estrategia empresarial planificada hasta 2025 tenía otros dos pilares además de la planta de 47 hectáreas de superficie y capacidad para producir en su etapa inicial más de 300 millones de litros de cerveza. Uno era la edificación de otra fábrica en Brasil para consolidar el negocio en los mercados latinoamericanos, un proyecto para el que la compañía ahora admite que "no es el momento idóneo".

El otro plan es la apertura de la nueva sede corporativa de la empresa cervecera ubicada justo enfrente de la fábrica del polígono de Agrela, en los terrenos donde hasta 2019 estuvo el centro comercial Comcor, en la calle José María Rivera Corral.

Las obras dejaban ver hace tres años las estructuras del edificio y en enero de 2025, tras solicitar la empresa una prórroga para continuar los trabajos, ya estaban instaladas las cubiertas y la fachada acristalada. Entonces, fuentes de Hijos de Rivera señalaron que el edificio estaría plenamente operativo en la segunda mitad de este año.

Hoy no hay una previsión clara. Las mismas fuentes son herméticas respecto a la inauguración, aún "sin fecha", y solo apuntan que actualmente se está "en proceso de traslado".

A la izquierda, la nueva sede corporativa, y enfrente, la fábrica de Estrella Galicia en el polígono de Agrela. Quincemil

El inmueble, que en Google Maps aparece ya indicado como "oficinas centrales Hijos de Rivera-Estrella Galicia", ya está ocupado. En su interior hay muebles, oficinas, otras estancias y equipos informáticos, como se puede ver desde el exterior. Por el acceso principal, con un logo de Hijos de Rivera en un lateral, entra y sale gente, y en la entrada hay personal de seguridad y vigilancia.

Un nuevo espacio con múltiples servicios

Cuando en 2020 la compañía convocó a seis estudios de arquitectura para diseñar la nueva sede corporativa en un concurso por invitación, acabó eligiendo para levantar la nave a Manuel Gallego Jorreto, Premio Nacional de Arquitectura en 1977 y 2018, y su hijo Pablo Gallego Picard.

Estrella Galicia apenas ha ofrecido información sobre la obra, que en el proyecto remitido al Ayuntamiento para la obtención de licencia recogía las características principales del edificio, de planta baja de 5.500 metros cuadrados y dos alturas.

Perspectiva del nuevo edificio de Hijos de Rivera en Agrela, en A Coruña. Quincemil

Este documento permite imaginarse una gran nave con grandes lucernarios para la entrada de luz natural, espacios amplios de esparcimiento, servicios para los empleados, oficinas, despachos, sala de eventos y de reuniones, show room, cantina, gimnasio y áreas de descanso. Las obras también incluyen un economato y zona interior y exterior para aparcamiento, así como la creación de aceras, viarios y espacios ajardinados.

La compañía cervecera ha invertido más de 12 millones de euros en este proyecto, a los que hay que añadir 1,2 millones de la urbanización del entorno. Si en los últimos meses se han estado acabando detalles y se realiza aún el traslado de personal y medios materiales, la inauguración oficial, si la hay, podría programarse próximamente.

Brasil y Morás

En la última presentación de cuentas de la empresa en junio pasado, el presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, no hizo mención al proyecto construido frente a la fábrica de Agrela, para el que había un plazo de ejecución de 24 meses desde que obtuvo licencia a mediados de 2021. Dos años antes la compañía había comprado Comcor, donde antes se habían instalado marcas como San Luis, Pórtico o Bricoking.

Hace cuatro años Rivera proclamaba su "sueño" de abrir una fábrica de Estrella Galicia en Brasil, aunque admitía que el proyecto se veía frenado por la dificultad de encontrar un terreno adecuado con suministro de agua de calidad para producir cerveza. En junio pasado el presidente ejecutivo aplazaba sin concreción el plan para "activar" esta medida también estratégica.

Dos semanas después el propio Rivera cortaba el lazo con el que su empresa ponía en funcionamiento la nueva factoría de Morás, "una fábrica que nos trasciende", recalcó. La segunda planta en A Coruña, con la que la cervecera asienta su estrategia nacional e internacional, abarca la superficie de 72 campos de fútbol y cuando complete todas sus fases alcanzará un coste de 500 millones de euros.