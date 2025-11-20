Cabreiroá fomenta el apoyo a las canteras deportivas de Galicia con el proyecto Kids League

Agua, deporte, infancia, divulgación, salud. Estos factores se unen en la iniciativa Kids League, un proyecto de Cabreiroá, marca de agua mineral natural de Hijos de Rivera, que refuerza el compromiso de la compañía con el deporte, en concreto con las canteras de los principales equipos de Galicia.

El apoyo al deporte en edades tempranas forma parte de la genética de la marca, y el proyecto Kids League sirve para dar voz a los verdaderos protagonistas: los niños y niñas del deporte base gallego que cada semana entrenan en los clubes de su tierra.

A través de Kids League, Cabreiroá desarrollará un amplio contenido audiovisual, donde las canteras de los principales equipos gallegos de fútbol y baloncesto mostrarán su día a día desde una mirada cercana, auténtica y llena de humor.

En total, 65 niños y niñas participan como protagonistas de más de 10 piezas audiovisuales en las que responden a preguntas, comparten sus sueños y muestran su forma de vivir el deporte con la espontaneidad que los caracteriza.

El proyecto durará cuatro meses con la publicación de distintos contenidos en redes sociales y en colaboración con los propios clubes, lo que permitirá ampliar su alcance y conectar de manera directa con las comunidades deportivas locales.

Más allá del patrocinio, Kids League "nace con la vocación de acompañar e impulsar al deporte base y la promoción del talento, de forma coherente con la filosofía de Hijos de Rivera, pero también de hacer realidad pequeños grandes sueños de los niños y niñas participantes", destaca la empresa.

Durante esta Navidad, Cabreiroá llevará a cabo acciones en colaboración con los grandes equipos gallegos como el Dépor, el Celta, el Racing de Ferrol, el Club Ourense Baloncesto y el Obradoiro CAB. Los canteranos de estos equipos podrán vivir un día con el primer equipo, desde ver un entrenamiento, hablar con los jugadores o pisar el campo como escort-kids.

También harán realidad uno de sus sueños, como dirigir un entrenamiento del primer equipo e incluso compartir con ellos tiempo y juego. Iniciativas con las que se genera impacto positivo a través del deporte.