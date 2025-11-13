El nuevo centro de daño cerebral adquirido de A Coruña pide ayuda: "Necesitamos más de 1 millón de euros para terminarlo"

La asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña, Adaceco, celebra su 25 aniversario con un gran reto por delante: terminar la construcción de su nuevo centro en la zona de Eirís, un proyecto que unificará sus actuales instalaciones de As Xubias y Culleredo.

El presidente de la entidad, Juan Luis Delgado, explica que se trata de un "centro modélico y muy necesario", que permitirá ofrecer "una atención cercana, accesible y de calidad, como se merecen nuestros usuarios", declara a Quincemil.

Un nuevo centro para unificar servicios y ganar eficiencia

"La asociación se crea en el año 2000. Nos dedicamos a atender a las personas afectadas de daño cerebral adquirido, a ellas y a sus familias. Y aparte otra labor, no menos importante, que es la prevención y la defensa de los derechos de estas personas", afirma Delgado.

Actualmente, la entidad atiende a 174 usuarios semanales entre sus dos centros, donde ofrecen terapia ocupacional, fisioterapia y logopedia, así como un centro de día tanto en las instalaciones de As Xubias como en las de Culleredo. "Tenemos lista de espera en los dos sitios", reconoce el presidente, que subraya la urgencia de ampliar recursos.

El nuevo edificio de Eirís, levantado sobre una parcela cedida por el Concello da Coruña, se encuentra "en torno al 60% de la construcción" y esperan finalizar el presupuesto en marzo de 2026. "Luego con todo el tema de licencias nos plantamos casi a principios de 2027", apunta Delgado.

"Este nuevo centro va a ser un centro magnífico. Es muy necesario porque es un espacio para ampliar servicios, modelizar recursos y ofrecer la atención que merecen nuestros usuarios", detalla.

De esta forma, este nuevo centro será "un único espacio mucho más operativo", con capacidad para unas 40 personas en el centro de día. "Vamos a tener muchas más plazas disponibles porque no es igual tener dos centros separados que uno conjunto con todas las modalidades y toda la eficacia que presenta esta unión", subraya Delgado.

La ayuda clave de Inditex

Uno de los hitos más importantes del proyecto, después de estar casi dos años parado, llegó en 2023 gracias a la solidaridad de los trabajadores de Inditex: "Nos dieron una ayuda importantísima. Tienen un mercadillo solidario que hacen todos los años y en 2023 fuimos nosotros los afortunados que conseguimos la donación completa", recuerda.

Esa aportación supuso casi la mitad del presupuesto de construcción, valorado en más de 2 millones de euros. "Nos animó por completo a afrontarlo", afirma el presidente. "Como no queríamos tener un proyecto a medio terminar, el resto de la financiación lo asumió Adaceco con un crédito hipotecario. Debemos afrontar más de 1 millón de euros para terminar el proyecto".

El propio Delgado reconoce que la carga económica es muy elevada y destaca la importancia de que exista este centro con todas las modernidades y equipación óptima para que las personas con daño cerebral adquirido y familias tengan mayor calidad de vida.

"Tenemos un crédito solicitado y autorizado, pero eso supone más de 10.000 euros mensuales. No sé si podemos pagarlo y estamos arriesgando a que Adaceco pueda tener problemas económicos muy serios", afirma con resignación.

Buenas relaciones con las administraciones públicas

Pese a las dificultades financieras, el presidente de Adaceco hace hincapié en el gran respaldo de las instituciones que la entidad ha recibido a lo largo de su trayectoria

"El Concello da Coruña nos cedió la parcela para edificar; con la Diputación da Coruña tenemos relaciones magníficas y estamos casi a punto de conseguir una financiación. Con la Xunta de Galicia tenemos una relación de 25 años y una ayuda importante en el día a día, sobre todo para el tema de proyectos y de equipamiento; y con el Gobierno central tenemos buenas relaciones tanto con el delegado del gobierno como con la subdelegada", aclara Delgado.

Pese a ello, la asociación necesita "una ayuda específica nominativa determinada para el centro de Eirís", que les permita terminar el proyecto sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

"Este centro no es para que Adaceco se ponga una medalla. Es para que los coruñeses tengan un centro de referencia para el problema del daño cerebral adquirido, que además no es ninguna broma. Calculamos que en el entorno de A Coruña hay más de 1.000 personas anuales afectadas", dice con firmeza.

Así, lo recalca: "Necesitamos la financiación, la tenemos casi conseguida por la Diputación, y nos hace falta la ayuda de la Consellería de Política Social".

25 años de compromiso

Con 33 personas en plantilla y 556 socios, Adaceco sigue siendo un referente en la atención al daño cerebral adquirido. "Hacemos una labor complementaria de la sanidad pública y necesaria", explica Delgado.

Sin embargo, su trabajo va mucho más allá. "Asumimos muchos casos que son de por vida. La perseverancia de las familias nos ha impulsado a seguir", afirma. Más de dos décadas después de sus primeros pasos, el compromiso del equipo sigue siendo el motor de la asociación.

"Tenemos profesionales que llevan con nosotros 20 años; más que un contrato laboral, es un contrato de implicación. Debemos regalar a los afectados y a los usuarios un proyecto tan preparado y tan moderno como se merecen", concluye Juan Luis Delgado.