La coruñesa Altia gestionará las aplicaciones electrónicas de la dirección estatal del juego

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el organismo público español que regula, autoriza, supervisa, coordina, controla y sanciona las actividades de juego de ámbito estatal, ha confiado al grupo tecnológico coruñés Altia el desarrollo, mantenimiento y soporte de las aplicaciones de administración electrónica.

El plazo inicial del contrato, por un importe mínimo de 280.247 euros, es de siete meses con opción de prórroga por otros siete meses, con lo que podría alcanzar los 555.862 euros. Su objeto es asegurar la continuidad operativa de los sistemas, facilitar su evolución y atender las necesidades de las personas usuarias internas y externas que emplean los servicios digitales del DGOJ.

Para dar soporte a funciones como la expedición de licencias y autorizaciones, la gestión de tasas y de registros y la tramitación de expedientes de inspección y sancionadores, el organismo implantó una oficina sin papeles apoyada en un tramitador plenamente integrado con la sede electrónica que desde 2014 se ha consolidado y ampliado con nuevas funcionalidades.

Altia, mediante el contrato, desarrollará soluciones digitales para nuevas funcionalidades, reforzará el mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas existentes y dará soporte técnico a los usuarios y usuarias de las aplicaciones electrónicas utilizadas por la DGOJ.

Las actuaciones técnicas incluirán "tareas de análisis, diseño, construcción y pruebas de software para evolucionar las aplicaciones, así como la revisión de componentes y servicios como la corrección de vulnerabilidades y la estabilidad de los despliegues".

También se contempla "el soporte funcional y técnico a los equipos que emplean las plataformas en su operativa cotidiana, facilitando la resolución de consultas y la tramitación de incidencias con criterios de tiempos de respuesta y cierre, acompañadas de la documentación necesaria para el uso y mantenimiento", detalla Altia.

"Estamos realmente satisfechos de acompañar a la DGOJ en un servicio orientado a la continuidad y la mejora de sus aplicaciones de administración electrónica", afirma Natalia García, directora en Altia. "Nuestra experiencia acumulada en proyectos del sector público y un enfoque de trabajo basado en métricas nos permitirán, sin duda, asegurar la operación diaria y evolucionar las aplicaciones de la DGOJ con los criterios de seguridad, accesibilidad y niveles de servicio que nos caracterizan y nos permiten seguir creciendo".