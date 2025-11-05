'Donde hay fútbol hay Luckia': así es el nuevo anuncio de la gallega Luckia y LaLiga

Este es el segundo año de la firma como patrocinadora de la competición

Luckia ha lanzado su nuevo spot publicitario para promocionar su segunda campaña como partner oficial de LaLiga, una de las competiciones deportivas más importantes y seguidas del planeta. Protagonizado en su mayoría por trabajadores de distintas áreas de la empresa gallega, el anuncio refleja el lema para este curso: "Donde hay fútbol, hay Luckia".

La firma busca de esta forma reforzar la idea de que vivir el fútbol con Luckia es una experiencia única, que va mucho más allá de un simple partido a noventa minutos. La figura del trébol continúa siendo protagonista de la marca, dejando entrever que cualquier persona puede encontrar uno (o la suerte) en cualquier lugar.

Esta campaña había comenzado hace unos meses con tres teasers protagonizados por dos figuras importantes del fútbol español y embajadores de Luckia, Fernando Morientes y Miguel Ángel Moyá. Ellos se encargaron de darle el arranque a la idea de que el trébol podría aparecer en la mochila del gimnasio, en una azotea o, incluso, en un ascensor.

El nuevo spot refleja la pasión por el fútbol y que la Luckia puede encontrarse en cualquier parte. La mayor parte del elenco que participa en el anuncio está compuesta por compañeros y compañeras de distintas áreas de la compañía, muchos de los cuales se situaban por primera vez frente a las cámaras en una experiencia que han definido como "única" y "fascinante".

Dos años como patrocinador de LaLiga

Este es el segundo año de Luckia como patrocinador de LaLiga, un acuerdo estratégico que permite a la entidad gallega crear campañas y acciones para llegar a los aficionados al fútbol mediante promociones como El Hat Trick de Luckia o Money Can’t Buy.

Estas experiencias exclusivas buscan acercar la pasión del fútbol a la gente. A esto se suman contenidos para redes sociales como "Los picks de Luckia" o "Los goles de la jornada", que contienen imágenes de los mejores goles y análisis de las jornadas.