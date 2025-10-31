Vegalsa-Eroski dona más de 4.000 kilos de alimentos en Galicia y Asturias por el Día de Todos los Santos

La empresa gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha donado 4.200 kilos de alimentos a 14 entidades benéficas de Galicia y Asturias con motivo del Día de Todos los Santos.

Con esta iniciativa, la compañía busca apoyar a colectivos vulnerables y contribuir a que las entidades puedan servir menús especiales en una fecha tan señalada.

Los alimentos donados permitirán elaborar un menú que incluirá gambón, cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahorias, cebollas, aceite de oliva y manzanas, con la colaboración de proveedores solidarios como Pescanova.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran la Cocina Económica de A Coruña, Ferrol y Santiago, la residencia Cottolengo de Santiago, la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, la Asociación ACLAD de A Coruña, Sal de la Tierra y la Fundación de la Santa Cruz de Vigo, el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, la Asociación Caridad Santiago Apóstol de Cangas, la residencia Betania de Viveiro, y las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón.

Las entidades servirán estos menús en sus locales o los ofrecerán para llevar, según los protocolos establecidos, con el objetivo de llevar un plato especial a quienes más lo necesitan.

Además de esta donación, Vegalsa-Eroski desarrolla a lo largo del año cuatro comidas solidarias más coincidiendo con fechas destacadas como el Día de Reyes, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Apóstol en Galicia y el Día de Asturias.

Desde el año pasado, la compañía ha extendido su plan de donaciones especiales a Asturias gracias a un acuerdo con las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón, y mantiene entregas mensuales de alimentos a distintas organizaciones sociales.