Gadis celebra el talento emergente con la edición de 12.000 libros de microrrelatos

Gadis reafirma su compromiso con la promoción del talento emergente y la difusión cultural con la publicación del libro El destino, una recopilación de los 90 microrrelatos finalistas y premiados de su concurso literario.

En esta sexta edición, la iniciativa ha batido un nuevo récord de participación con 2.585 textos recibidos, confirmando el interés del público por este formato breve y creativo.

A partir de este viernes, 31 de octubre, y hasta fin de existencias, se repartirán 12.000 ejemplares gratuitos del libro en todos los supermercados Gadis de Galicia y Castilla y León.

Los relatos, de menos de cien palabras, ofrecen una muestra de diversidad y talento intergeneracional, con autores de 31 provincias distintas y edades comprendidas entre los 14 y los 92 años.

Con esta acción, Gadis busca fomentar el hábito lector y ofrecer a sus clientes una experiencia cultural única, demostrando que la brevedad literaria también puede emocionar y sorprender.

El libro, editado en formato de bolsillo, puede leerse también en versión digital, disponible en www.gadismicrorrelatos.com.