Coca-Cola y Aspronaga se unen con un voluntariado en Oleiros (A Coruña): "Te llevas más de lo que das"

La mañana de este jueves no ha sido la de un día cualquiera en el centro de Aspronaga (Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia) ubicado en Oleiros. En la parroquia de Lamastelle, en medio de un paisaje otoñal, las instalaciones de la asociación recibieron hoy a empleados de Coca-Cola que estos días participan en su Semana del Voluntariado.

"Lo llamamos la magia de Coca-Cola", explica Javier Losada, gestor de comunicación de CCEP Iberia en Galicia. Él y otros voluntarios y empleados de la empresa disfrutan de unas 16 horas remuneradas libres al año para dedicarlas al voluntariado organizado por la compañía o a otros. "Es una manera de ayudar a la comunidad y luego a mayores, si las asociaciones con las que colaboramos captan voluntarios, bienvenido sea", explica.

Una de las 14 voluntarias que pasan la jornada de hoy en Aspronaga y que lleva años sumándose a esta propuesta es Tania Ferreiro. Esta mañana está echando una mano en las actividades del gimnasio, desde donde subraya que "estas experiencias son necesarias. Ver estas situaciones te hace poner los pies en el suelo y ves otras realidades que necesitan el apoyo de la sociedad. Te hace valorarlo todo".

Jornada de voluntariado de Coca-Cola en Aspronaga, en Oleiros. Carmen G. Mariñas

Ferreiro cuenta con emoción que tiene claro que seguirá participando en estas actividades, donde "se percibe que nos reciben con mucha ilusión", aunque tanto ella como Losada coinciden en señalar que aquí "te llevas más de lo que das". Respecto al trabajo de la asociación, que pudo conocer con esta iniciativa, la trabajadora subraya cómo "estas personas fuera se apagan pero aquí se iluminan y los mantienen vivos. Aporta muchísimo".

Además de actividades lúdicas o deportivas, en Aspronaga también se realizan talleres ocupacionales. Es el caso de la creación y doblado de sobres, que organizan en una pequeña nave en mesas largas. Sabela Fernández, usuaria del centro, es experta en ello y, aunque no desvela su secreto, sí reconoce que tiene muchas ganas y energía. "Soy joven y me gusta bailar y cantar", cuenta.

Sobre la llegada de los voluntarios, esta joven señala con alegría que todos son "muy majos" y que, además, alguno le ha confesado ya el secreto de la Coca-Cola.

El trabajo de Aspronaga

En la asociación también valoran muy positivamente esta experiencia. Desde su creación en 1962 de la mano de un grupo de padres con hijos e hijas con discapacidad intelectual, Aspronaga trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias.

Por ello, la colaboración con Coca-Cola es, en palabras de Pilar Fustes, "una relación con nuestro entorno y una oportunidad de que nos conozcan y participen con nosotras y vean nuestro día a día. Es muy importante como forma de inclusión y para que se sepa que esto es un centro de día con diversas actividades. Nuestras puertas siempre están abiertas".

En este sentido, Fustes destaca que "las personas que repiten —anteriormente ambas entidades crearon un huerto terapéutico— estrechan lazos con ellos y se crean vínculos". Por eso recuerda también que la asociación está abierta con flexibilidad a toda persona interesada en hacer algún voluntariado, siendo en su mayoría acompañamiento de actividades de ocio como paseos.

Además de con Aspronaga, esta iniciativa de Coca-Cola ha creado una veintena de cajas nido para pájaros en otros lugares como Santiago. El proyecto también llegará a Ourense de la mano de Cruz Roja, sumando un total de 65 personas por toda Galicia participando en distintas actividades. El año pasado, en toda España la empresa sumó 8.700 horas dedicadas al voluntariado con más de 150 actividades y 1.400 empleados, beneficiando a unas 5.000 personas.