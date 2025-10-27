Gadis entrega más de 73.000 kilos de alimentos e higiene a 79 protectoras de animales

Gadis ha repartido más de 73.000 kilos de productos de alimentación e higiene entre 79 protectoras y refugios de animales de Galicia y Castilla y León, fruto de la séptima edición de la campaña Alimenta la Amistad, una iniciativa que refleja el compromiso de la compañía y de sus clientes con el bienestar animal.

Entre el 1 y el 12 de octubre, la empresa desarrolló esta recogida solidaria en 202 puntos de venta, donde los clientes pudieron realizar aportaciones económicas o en especie.

La colaboración ascendió a 18.513 euros, de los cuales 3.248 fueron donaciones de los clientes y 15.265 euros los aportó Gadis directamente.

Gracias a ello, se beneficiarán protectoras de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora.

La compañía ha querido agradecer la implicación tanto de los clientes como de los voluntarios, que con su presencia en los supermercados han impulsado la participación ciudadana en esta causa solidaria.

En sus siete años de trayectoria, Alimenta la Amistad ha permitido distribuir más de 473.000 kilos de productos destinados al cuidado y alimentación de perros y gatos abandonados en Galicia y Castilla y León.

Esta campaña, que Gadis promueve cada año coincidiendo con el Día Mundial de los Animales, forma parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, donde el respeto y la protección animal ocupan un lugar destacado.