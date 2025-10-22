La Cámara de A Coruña abre su nueva sede en Ferrol

La Cámara de A Coruña vuelve a Ferrol después de más de diez años y lo hace a lo grande: con una nueva sede y siete vocales cooperadores recién incorporados al Pleno, todos ellos nombres destacados del tejido empresarial local.

La oficina, que abre hoy sus puertas, ofrecerá desde el primer momento asesoramiento a empresas, autónomos y emprendedores, y poco a poco irá sumando servicios de formación, digitalización, internacionalización y empleo.

Además, la sede acoge la oficina del Polo de Emprendimiento de Ferrol, de la Red de Polos de la Xunta, que inicia una nueva etapa en este espacio. La colaboración entre ambas entidades busca dar más visibilidad al polo y facilitar un contacto directo con la ciudadanía para acompañar distintos proyectos de negocio.

Paralelamente, la Cámara trabaja en un Plan de Actuación específico para Ferrol, junto al empresariado local, con medidas concretas para reforzar la competitividad y sostenibilidad del ecosistema económico de la comarca.

En paralelo, el Pleno de la Cámara ha incorporado a siete nuevos vocales cooperadores, propuestos por su Comité Ejecutivo, que aportarán su experiencia en comercio, industria y navegación. Los nuevos miembros son:

Francisco Barea , presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Cristóbal Dobarro , presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol

Eduardo Dobarro , director de Navantia Ferrol

José Ramón Franco , gerente de INTAF

Cándido Hermida , presidente de Industrias Cándido Hermida

Antonio Llago , CEO de GABADI

Santiago Pérez-Torres, director general del Grupo Pérez-Torres

Con estas incorporaciones, la Cámara refuerza su compromiso con el norte de la provincia, sumando voces clave de sectores estratégicos como el naval, la industria, la logística y la representación empresarial.

El presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, destacó que “la llegada de estos profesionales al Pleno supone un paso firme hacia una mayor cohesión territorial y una visión más amplia de los retos y oportunidades del tejido empresarial de nuestra demarcación, reforzada con la apertura de la sede cameral de Ferrol”.