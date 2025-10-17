ABANCA, Afundación y AGEF refuerzan su compromiso con el tejido empresarial gallego

De izquierda la derecha, el presidente de AGEF, el conselleiro delegado de ABANCA y el presidente de Afundación

ABANCA, Afundación y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) acaban de formalizar la renovación de sus convenios de colaboración. Las tres entidades consolidan así su alianza estratégica para el desarrollo de la economía gallega, potenciando el papel fundamental que desempeña la empresa familiar y promoviendo la cultura emprendedora en la comunidad.

Los acuerdos fueron suscritos por el consejero delegado de ABANCA, Francisco Botas; el director general de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación de ABANCA y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; y el presidente de AGEF, José Bernardo Silveira.

ABANCA volverá a asumir el rol de patrocinador principal de las iniciativas que AGEF ponga en marcha a lo largo del próximo año. Esta contribución refleja el interés de ABANCA por garantizar la sucesión generacional en las empresas, mejorar el marco legal y fiscal del sector y estimular el emprendimiento en la región.

Durante la firma del convenio, Francisco Botas destacó que "prolongar esta colaboración histórica con AGEF reafirma el compromiso de ABANCA con el tejido productivo gallego y con las empresas familiares, que desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad".

Por su parte, José Bernardo Silveira, presidente de AGEF, agradeció a ABANCA y Afundación el apoyo recibido durante todos estos años para "colocar a las empresas familiares gallegas en el lugar que les corresponde como principales impulsoras de la riqueza y el empleo en el territorio, y para acercar esa realidad y la cultura del emprendimiento a las nuevas generaciones".

Como es habitual, el acuerdo con Afundación se centra en la educación y la sensibilización. La Obra Social de ABANCA apoyará la sexta edición del programa 'Empresa familiar en las aulas', una iniciativa educativa dirigida al alumnado y profesorado de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que tiene como objetivo acercar la realidad de las empresas familiares a los estudiantes, transmitir los valores esenciales que las definen e inculcar vocaciones emprendedoras.

Adicionalmente, esta colaboración incluye la convocatoria y organización conjunta del concurso 'Emprender es soñar, ¿te apuntas?' como estímulo motivacional para los participantes.

Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación, subrayó la importancia de este programa: "Esta acción se alinea con la estrategia educativa de ABANCA y su Obra Social, que busca facilitar el contacto temprano con el mundo de los negocios. De este modo, proporcionamos a los estudiantes una comprensión más rica del entorno laboral que les espera y enriquecemos su formación en la realidad empresarial".

El programa 'Empresa familiar en las aulas' evidencia el compromiso de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar con el fomento del emprendimiento en Galicia. A través de la formación académica relacionada con el ámbito empresarial, la iniciativa aspira a despertar la vocación profesional del alumnado, así como a ampliar sus horizontes laborales. Desde su inicio, han participado en esta iniciativa 3.700 alumnos y alumnas de secundaria, bachillerato y formación profesional de 45 centros educativos gallegos.