Agustín Riobó, nuevo director general del Círculo de Empresarios de Galicia

El Círculo de Empresarios de Galicia ha anunciado hoy el nombramiento de Agustín Riobó como nuevo director general de la institución, cargo que asume inmediatamente y con el que se abre una nueva etapa para el colectivo empresarial gallego.

Riobó, profesional de reconocido prestigio y estrechamente vinculado al Círculo, ha formado parte de la Junta Directiva durante la presidencia de Patricia García y ha colaborado en distintas etapas con anteriores equipos directivos.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en G.O.C., donde asumió responsabilidades directivas relacionadas con la gestión, el desarrollo corporativo y la expansión de negocio.

Su perfil combina "un profundo conocimiento del tejido empresarial gallego con una visión práctica de los retos de la empresa en un entorno global", según destacan desde la institución.

La presidenta del Círculo, María Borrás, subraya que "Agustín llega con la convicción y la energía de dirigir una nueva etapa, en la que queremos consolidar al Círculo como la voz de la sociedad civil empresarial gallega y reforzar nuestro papel como referente de opinión, influencia y relaciones entre empresarios".

El nombramiento de Riobó coincide con la despedida de Víctor Jáuregui, que ha dirigido la institución durante los últimos nueve años. Sobre él, Borrás expresó su "más sincero y emocionado agradecimiento por la extraordinaria labor desarrollada", y añadió que "Víctor no solo ha sido un magnífico director general, sino también un pilar humano y profesional que ha dejado una huella imborrable en la historia del Círculo".

Con este relevo, el Círculo de Empresarios de Galicia inicia un periodo marcado por la continuidad, el compromiso y la proyección de futuro, consolidando su papel como referente del tejido empresarial de la región.