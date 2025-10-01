Stella Hub abre sus puertas en Santiago como el mayor espacio flexible de oficinas de Galicia

Don Norberto Penedo (Director del área de competitivad del IGAPE ) Óscar Logar y Áurea Rivela (fundadores de HQFlex) y María Touriñán (directora de PGT). Cedida

Numerosos representantes institucionales, empresarios y profesionales de diferentes sectores, asistieron ayer a la inauguración oficial de Stella Hub, el nuevo centro de oficinas flexibles promovido por HQFlex.

El acto contó con la presencia de Don Norberto Penedo Rey, Director del Área de Competitividad del IGAPE, así como una amplia representación del tejido empresarial no solo de Santiago sino de toda la Comunidad Autónoma. Por su parte, Áurea Rivela, socia fundadora de HQFlex, subrayó que "Stella Hub no es un coworking, ni un centro de negocios, ni un simple alquiler de oficinas: es mejor que todo eso, porque combina flexibilidad, profesionalidad y privacidad en un mismo espacio".

El inmueble, situado en la Rúa de Fernando III o Santo, nº 32, permaneció cerrado durante años hasta que su propietario, contando con la experiencia de HQ Flex, acometió una transformación integral del espacio. Donde antes había pasillos oscuros, ahora hay patios abiertos con luz natural, zonas verdes y 1.800 m² de espacios diseñados para potenciar la productividad y el bienestar.

El mayor espacio flexible de Santiago

Stella Hub ofrece 21 oficinas privadas equipadas, 8 salas de reuniones con tecnología avanzada, phonebooths para llamadas, una sala polivalente para eventos y zonas comunes de diseño que fomentan la colaboración. Todo ello con un firme compromiso con la sostenibilidad, empleando materiales reciclados y certificados, iluminación LED y sistemas de eficiencia energética.

Con su modelo "Office as a Service", Stella Hub permite a las empresas ahorrar hasta un 40% respecto a las oficinas tradicionales, ya que elimina inversiones iniciales y ofrece contratos de servicio flexibles con una única factura mensual.

Una referencia para empresas de todos los tamaños

Dirigido a microempresas, startups, consultoras, delegaciones de compañías nacionales e internacionales, asociaciones y profesionales, Stella Hub aspira a convertirse en el punto de encuentro empresarial de referencia en Santiago de Compostela.