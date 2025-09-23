350 mayores de 45 años optan a empleo en la VI Feria Sénior de la Cámara de A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña celebró hoy en Palexco la VI Feria de Empleo Sénior Encuentro 45+, una cita que reunió a unos 350 desempleados de entre 45 y 65 años y a cerca de 60 empresas con 240 ofertas activas.

En el acto institucional participaron el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro.

Este último recordó que "en nuestra demarcación cameral, el 63% de los desempleados son mayores de 45 años, y el 60% de ellos mujeres", subrayando la magnitud del reto laboral.

Blanco destacó las inversiones del Ejecutivo para reforzar el mercado laboral y animó a los sénior a seguir aportando su talento.

Los participantes pudieron entregar sus currículum y mantener entrevistas con responsables de recursos humanos de sectores como administración, ventas, logística, hostelería o tecnología.

La actriz Teté Delgado protagonizó el evento "El poder de reinventarse", acompañada de la exempleada Mariam Sarkar, para inspirar a quienes buscan nuevas oportunidades.

La jornada incluyó talleres de empleabilidad y contó con el apoyo del Fondo Social Europeo.