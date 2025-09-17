Sometida a exposición pública una planta de reciclaje de cenizas en Punta Langosteira, en A Coruña

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha abierto este miércoles el período de exposición pública para la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental de una planta pionera de reciclaje de cenizas que se proyecta en el puerto exterior de A Coruña.

Según el anuncio publicado en el DOG, la empresa Euroash Recycling Corporation, S.L. impulsa esta instalación destinada a transformar residuos no peligrosos en aditivos industriales, principalmente para la fabricación de cemento.

El proyecto forma parte de la estrategia gallega de economía circular y prevé producir cenizas volantes secas y aditivadas a partir de procesos de secado, premolienda, molienda y clasificación.

Euroash solicitó en 2022 una concesión de 10.000 metros cuadrados en Punta Langosteira y contempla una inversión aproximada de tres millones de euros. La planta aplicará tecnologías avanzadas y será una de las primeras de su tipo a nivel mundial.

La iniciativa también supondrá un impulso económico para el área metropolitana de A Coruña, con la creación inicial de unos 50 empleos, entre directos e indirectos.

Para el transporte de materias primas y productos tratados, Euroash combinará medios marítimos y transporte por carretera, con un movimiento previsto de 120.000 toneladas anuales en su fase inicial, capacidad que podría superar las 300.000 toneladas en el futuro.