La conexión de Auara, de Hijos de Rivera, con Sebastián Yatra en el lanzamiento de su tema 'Amen'

El cantante ganador del Latin Grammy Sebastián Yatra ha estrenado el vídeo de su sencillo Amen, una canción que nace de la reflexión sobre nuestro papel en el mundo y la importancia de actuar con empatía. Las imágenes fueron grabadas durante un viaje del compositor a África junto a Auara, de Corporación Hijos de Rivera, que destina sus beneficios a proyectos de acceso a agua potable, saneamiento y agricultura.

"Este tema invita a la introspección y a ser parte activa de la solución, recordándonos que, antes de juzgar lo que nos rodea, debemos mirar dentro de nosotros mismos", indican desde la compañía, a raíz de la publicación del vídeo. La campaña, además, es una invitación a colaborar en el cambio, del que todo el mundo puede formar parte.

El artista visitó el colegio Humanitas de la ONG KUBUKA y la Casa de Acogida de la Fundación Kirira, colaboradoras de Auara sobre el terreno. Allí, Yatra pudo conocer de cerca la dura realidad de comunidades que carecen de agua potable y dependen de proyectos locales para mejorar sus condiciones de vida.

Estas imágenes reflejan una mirada crítica y esperanzadora, mostrando que todos somos partes del problema, pero también de la solución, y que la empatía puede ser el primer paso hacia un verdadero cambio. Dirigido y producido por Borja Respaldiza de The Feelms Studio, el vídeo ya se puede ver en Youtube.

"Amen es una canción que amo profundamente. Recuerdo que íbamos en el carro con mi amigo Borja, visitando comunidades en Kenia, y mientras sonaba todos comenzamos a llorar. En ese momento supe que el vídeo debía reflejar esa emoción y mostrar la realidad de tantas comunidades en el mundo", asegura el artista.

Yatra señala que fue en ese momento cuando su compañero le confesó que soñaba con dirigir un vídeo con él, ante lo que el cantante respondió que era el momento: "No había nada más que inventar, la emoción ya estaba ahí. Ojalá este vídeo inspire a más personas a reconocer la labor tan especial que hacen Auara, Kirira y Kubuka, y cómo hay gente que entrega su vida no a sí misma, sino al beneficio de los demás".

La colaboración entre Yatra y Auara

Este proyecto audiovisual también marca el inicio de una colaboración más profunda entre Yatra y Auara. El artista conoció la labor de la empresa en 2024 y desde entonces se ha involucrado en distintas acciones en Kenia y Colombia para facilitar el acceso a agua potable en comunidades vulnerables. Precisamente, en Kenia visitó comunidades, escuchó testimonios y recorrió proyectos de las ONG Kirira y Kubuka, que le acercaron a la realidad del lugar.

"Uno no entiende realmente la magnitud de lo que pasa hasta que lo vive de primera mano. Muchas de estas comunidades caminan kilómetros para conseguir agua, y no es agua potable: es agua que enferma y que incluso llega a matar a niños en sus primeros años de vida. Ver esa realidad tan dura, y al mismo tiempo conocer a personas y organizaciones que dedican su vida a cambiarla, me llena de admiración y me recuerda que hay muchos ángeles en este mundo sin alas", añadió Yatra.

"Uno no entiende realmente la magnitud de lo que pasa hasta que lo vive de primera mano. Muchas de estas comunidades caminan kilómetros para conseguir agua, y no es agua potable: es agua que enferma y que incluso llega a matar a niños en sus primeros años de vida" Sebastián Yatra, cantante

Yatra extendió su compromiso a iniciativas locales en regiones de su país natal como Chocó y Magdalena. En colaboración con la ONG Voluntariado, en Pangui, Chocó, se instalaron tanques de purificación de agua de 10.000 litros en comunidades que carecían de acceso a agua potable y que enfrentan condiciones de pobreza extrema y riesgos de seguridad.

En Pueblo Viejo, Magdalena, se implementó un proyecto de planta purificadora de agua con capacidad para procesar 15.000 litros por hora, garantizando agua potable segura para la comunidad y beneficiando a unas 7.000 personas.

"Sebastián Yatra quiso conocer de primera mano el trabajo que Auara lleva años realizando en terreno. Su aportación nos permite acelerar algunos proyectos y dar visibilidad a una realidad que afecta a 400 millones de personas", señala el CEO y cofundador de Auara, Antonio Espinosa de los Monteros.

El responsable de la marca añade por último que su misión continúa y no cambia: "Seguir transformando vidas con acceso a agua limpia. Juntos podemos llegar más lejos y hacer que cada botella y cada gesto se traduzca en oportunidades para miles de personas".