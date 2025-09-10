Navantia botará este jueves en Ferrol una fragata amadrinada por la reina Sofía

Navantia botará en la tarde de este jueves, 11 de septiembre, la fragata F-111 Bonifaz, la primera unidad de la serie F-110 construida para la Armada y que está además amadrinada por la reina Sofía.

El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en las instalaciones del astillero en el puerto de Ferrol.

Este buque forma parte de la fragata F-110, entre cuyas características destaca el contar con una nueva generación de escoltas multipropósito con capacidades antiaéreas, antisubmarinas, antisuperficie y de guerra asimétrica.

Navantia define sus sistemas como un "cambio cualitativo" en la capacidad operativa de la Armada tanto por su tecnología como por su diseño.

Uno de sus aspectos más relevantes es la inclusión de un Gemelo Digital, es decir, una réplica virtual del buque que se actualiza constantemente con datos reales recopilados con sensores distribuidos por el mismo

Este facilita la toma de decisiones, optimiza el mantenimiento y mejora la formación de la tripulación, permitiendo asimismo a la Armada el operar y realizar el mantenimiento del buque a kilómetros de distancia.

Por otra parte, cuenta con un sistema integrado de servicios para la mejora de la calidad de vida a bordo de la tripulación y simplificando el mantenimiento. En cuanto a la energía, utiliza un sistema combinado de diésel-eléctrico y gas que permite operar en modo silencioso, una característica relevante para misiones antisubmarinas, reduciendo además la huella ambiental.

La fragata F-110 contempla además un espacio multimisión, un mástil integrado, impresoras 3D a bordo para reducir la dependencia de cadenas logísticas y minimizar tiempos, y un sistema de combate SCOMBA (Sistema de Combate de la Armada Española) desarrollado por Navantia.