Grupo Hotusa adquiere el Poblado Fenosa de Belesar para impulsar su proyecto de Chantada (Lugo)

El Grupo Hotusa ha cerrado la compra del Poblado del Embalse de Belesar, conocido como Poblado Fenosa, con el objetivo de rehabilitar las viviendas y destinarlas a los profesionales que trabajan en su oficina de Chantada, donde la compañía ya cuenta con más de 270 empleados.

La operación supone un paso más en la consolidación de un proyecto que la empresa inició en 2012 en el municipio lucense y que se ha convertido en un caso de éxito empresarial y territorial.

Con esta adquisición, Hotusa busca no solo dar respuesta a las necesidades de alojamiento de su plantilla, sino también contribuir a dinamizar la zona y reforzar su compromiso con Galicia.

Actualmente, el grupo gestiona un total de 25 hoteles en la comunidad, tras la reciente incorporación del Eurostars Villa de Allariz Hotel & Balneario 4*, y dispone de cinco oficinas corporativas en Chantada, Lugo, Monforte de Lemos, A Coruña y Vigo.

Desde su llegada a Chantada hace más de una década, la compañía ha apostado por la formación y el desarrollo del talento local, ofreciendo oportunidades laborales y formativas a jóvenes de la comarca para evitar su marcha en busca de empleo en otras ciudades.

Esta iniciativa, además de impulsar la cohesión territorial, ha servido para demostrar que es posible desarrollar proyectos de gran magnitud en zonas rurales gracias a la digitalización y el trabajo en red.

Con la compra y rehabilitación del Poblado Fenosa, Grupo Hotusa refuerza así su estrategia de crecimiento sostenible en Galicia y consolida su vínculo con Chantada como uno de los ejes fundamentales de su expansión.