Amancio Ortega abrirá las puertas de su nuevo hotel en París en verano de 2026

El hotel que Amancio Ortega compró en París a través de su brazo inversor Pontegadea abrirá el próximo verano. Así lo ha dado a conocer este miércoles Radisson Hotel Group a través de un comunicado para explicar sus planes de crecimiento en Francia y la capital parisina.

Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel, recientemente adquirido por el primer accionista de Inditex, abrirá sus puertas en el tercer trimestre de 2026. El establecimiento, que data de 1907 y funcionó como banco hasta su conversión inicial en hotel en 2009, se someterá a una renovación integral.

El hotel, situado en la rue de La Fayette, a pocos pasos de las Galeries Lafayette y la Ópera Garnier, dispone de 90 habitaciones y, entre los servicios adicionales, destacan un gimnasio de última generación e instalaciones de bienestar en la antigua cámara acorazada del banco, así como una oferta de salas de reuniones y eventos.

La adquisición de este establecimiento supuso la séptima compra de Pontegadea en Francia (seis de ellas en París), donde adquirió un edificio de oficinas en 2024, junto al palacio de la Opera de París por 227 millones de euros, como parte de su proyecto Grand Opera, en donde cuenta con otros dos edificios en la calle Rue Halévy.

Amancio Ortega refuerza así su apuesta por el sector hotelero: cuenta con varias inversiones tras adquirir en 2021 el Senator Playaballena de Cádiz por 25 millones de euros y dos hoteles 'boutique' en el centro de Palma de Mallorca a un grupo sueco por 35 millones de euros en 2023, entre otros.

Pontegadea cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo. Así, además de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.